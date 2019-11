Lokale notiser

– Sangen min Highlands gjør amerikansk radiodebut på The International Americana Music Show. Programmet er dedikert til artister innen americana-sjangeren utenfor USA, og sendes på 33 radiostasjoner i statene. Stas! melder han.

For kun kort tid siden skrev vi at artisten fra Sortland også får skryt fra Australia for sin debutskive Highlands/Lowlands.