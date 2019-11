Prisbelønnet komponist skal finne kunsterisk inspirasjon i Øksnes

Lokale notiser

Kultursamarbeidet i Vesterålen tilbyr residencyopphold for kunstnere som et ledd i kultursamarbeidets internasjonale kultursamarbeid. Fra den andre desember er det duket for Jonathan Kawcuk, som skal være i kommunen en drøy uke for å søke kunstnerisk inspirasjon og skaperkraft. Dette skriver Kultursamarbeidet i en pressemelding.

Kawchuk kommer fra Alberta, Canada, og er en prisbelønt komponist og musiker.

Han har skrevet musikk for en rekke kortfilmer, teaterstykker og laget flere lydinstallasjoner. Han stod blant annet for musikken til den norske dokumentarserien «Fra ungdommen». Kawchuk gir i tillegg ut egenprodusert musikk, og jobber også som lydtekniker.

Under residency-oppholdet ønsker Kawchuk å skrive nytt materiale som er inspirert av naturen og omgivelsene i Øksnes og Vesterålen. Arbeidstittel for prosjektet er «Crepuscular Sound». Deler av musikken vil bestå av lydopptak fra naturen. Han håper å kunne dele arbeidet sitt med befolkningen som en temporær, utendørs lydinstallasjon.

Jonathan Kawchuk skal bo i Nyksund under oppholdet.

AIR Vesterålen støttes av Nordland fylkeskommune, og inngår i et nettverk med andre residency steder i Nordland.