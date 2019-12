Over en halv million til Dampskipsbrygga i Lødningen

Lokale notiser

Nå står det derimot bare en igjen, Dampskipsbrygga. Brygga som har hatt et preg av å ha stått ubrukt, er nå i gang med å tilbakeføres til slik den var i sin storhetstid på slutten av 1800-tallet. Til dette arbeidet har styret i Kulturminnefondet fattet vedtak om tilskudd på 600.000 kroner.

Dampskipsbrygga har en høy kulturminneverdi både lokalt og regionalt, mener Kulturminnefondet. Dens sentrale beliggenhet og planene om ny bruk av kulturminnet gjør at tilbakeføringen vil glede mange. Målet med arbeidet er å kunne bruke brygga i forbindelse med utviklingen av reiseliv og turisme.

– Prosjektet med Dampskipsbrygga vil legge til rette for ny bruk og bidra til at kaia igjen kan fylles med aktivitet. Tilbakeføringen av brygga er derfor et viktig verdiskapningsprosjekt, sier direktør for Kulturminnefondet, Simen Bjørgen i ei pressemelding.

Kulturminnefondet har tidligere gitt et tilskudd på 230.000 kroner til istandsetting av utvendig kledning på Dampskipsbrygga i Lødingen.