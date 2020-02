Folkemøte om rus på Stokmarknes

Lokale notiser

Foredraget til Bratland-ekteparet har tittelen «Tør du?» og handler deres historie og stoff som mange unge anser for å være ufarlige, som ecstasy, hasj og marihuana.

Under folkemøtet vil også kommunen og politiet snakke om hvordan rus-situasjonen er i Hadsel.

Oppvekstsjef Line Pedersen understreker at temaet er viktig. Ungdata-undersøkelsen i fjor viser at ungdom helt ned i åttende klasse har prøvd hasj.

- Ingen må være naive og tenke at dette aldri skjer i deres familie, sier Pedersen.

Norsk narkotikapolitiforening skal også holde et innlegg med tittelen «Bry deg». Her vil de gå inn på tegn og symptomer på narkotikamisbruk. I tillegg til faktainformasjon om den generelle narkotikasituasjonen, er det viktigste budskapet hvordan voksne og foreldre kan delta i forebygging. Nettverksbygging blant foreldre er et av temaene.