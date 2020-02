Lokale notiser

Økende snøskredfare fredag

Fra torsdag til fredag går snøskredvarselet over fra gult (moderat) til oransje (betydelig).

Det melder Varsom.no.

Fredag vil vindøkning og snøbyger føre til økende skredfare i Vesterålen og Lofoten.

Det anbefales at de som ferdes i fjellet unngår leområder der det samler seg fersk fokksnø. Dette er typisk bak rygger, i søkk og renneformasjoner. Det rådes at fjellfarende unngår terreng som er brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.

Hvordan snøskredfaren utvikler seg utover helgen, er enda usikkert.