Betydelig skredfare i Vesterålen

Lokale notiser

Mandag er det oransje farenivå 3, som betyr betydelig snøskredfare, i Vesterålen

Det melder varsom.no.

Nettstedet melder at turgåere bør unngå leområder der det samler seg fokksnø, for eksempel bak rygger, i søkk og i renneformasjoner. De som ferdes til fjells i dag bør også unngå terreng som er brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under denne typen terreng. Man bør også unngå terrengfeller.

– Det er lettest å løse ut skred der fokksnølaget er tynt eller mykt, skriver de.

Tirsdag er det meldt at snøskredfaren skal gå ned til gult farenivå 2, som er moderat snøskredfare.