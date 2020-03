Strengere trafikkregulering ved Sortlandshallen

Lokale notiser

Nå blir det satt opp ytterligere skilting ved Sortlandshallen. Bakgrunnen for dette er at Sortland kommune i november 2018 søkte Statens vegvesen om å få satt opp flere skilt ved Sortlandshallen. Dette som en del av ytterligere trafikksikkerhetstiltak.

Det har stått skilt med innkjøring forbudt ved Sortlandhallen tidligere. Januar 2019 svarte Statens vegvesen kommunen og lurte på om dette skiltet ikke fungerte og sa at i så fall måtte dette skiltet fjernes.

Januar i år svarte Sortland kommune at skiltet med «innkjøring forbudt» var fjernet og at skiltvedtaket dermed kunne oppheves. Kommunen ønsket at det skulle settes opp fire nye skilt ved Sortlandshallen. Saken har vært på høring uten at det har kommet inn noen merknader. 2. mars i år skrev Statens vegvesen til Sortland kommune at det var vedtatt at disse skiltene kunne settes opp.