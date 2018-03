Øksnes

Woie studerer sosiologi ved Griffith University, som en del av et utvekslingsprogram ved Universitet i Stavanger. I hvilken grad hun får anledning til å spille volleyball utenfor skoletiden, gjenstår å se.

– Jeg har vurdert å delta på Universitetslaget, men jeg må se det an. Skolen kommer først i denne omgang og krever mye mer enn hva skolen gjør hjemme, sier Woie.

Utløpende kontrakt

Øksnesjenta spilte sin foreløpig siste kamp for Randaberg før jul og ankom Australia for en måned siden. Om hun kommer til å fortsette i klubben når hun returnerer hjem til Norge i juni, er hun usikker på.

– Kontrakten min går ut i juni. Hva som skjer etter det, vet jeg ikke. Jeg tar det litt som det kommer, sier 23-åringen.

Sin unge alder til tross, så er Woie en meritert utøver. I løpet av sine fire år med Randaberg i eliteserien, fikk hun med seg ett NM-gull, ett NM-sølv, en seriebronse og to seriegull.

Blod, svette og tårer

At det var tungt å forlate Randaberg og lagvenninnene etter såpass mange år i klubben, legger hun ikke skjul på.

– Når man har bodd så langt hjemmefra som jeg har såpass lenge, blir laget som en familie du tilbringer mye tid sammen med. Det har vært enormt artig å få være med på så mye, selv om det har vært mye blod, svette og tårer, men det har definitivt vært verdt det.

Behov for å flytte

Øksnesværingen understreker at Randaberg er en klubb som tar godt vare på spillerne og som det er lett å bli glad i.

– Vi har opplevd å spille EuropaCup de to siste sesongene, noe som har vært en veldig artig erfaring. Det er ikke tvil om at Randaberg har gitt meg svært mye, og derfor er det vemodig å dra herifra. Samtidig kjenner jeg på behovet for å flytte på meg etter nesten fire år i Stavanger, slår Lisbeth Woie fast.

For mindre enn ett år siden hadde Randaberg hele tre spillere fra Øksnes i stallen, som i tillegg til Woie var Henriette Benum Andersen og Charlotte Hansen. Nå har alle forlatt klubben. Mens førstnevnte har tatt en pause fra volleyballen til fordel for studier i Tromsø, har Hansen meldt overgang til Bergens-klubben TIF Viking.