– Ikke forsvarlig å opprettholde undervisninga på Sommarøy

Øksnes

Det ble onsdag avholdt formannskapsmøte i Øksnes, som omhandler flytting av elever fra Sommarøy skole til Myre skole alt fra etter påske.

Politikerne og administrasjonen var på møtet veldig opptatt av å understreke at situasjonen var midlertidig. Bemanningssituasjonen er årsaken til flyttingen.Dersom de løses før påske, vil de ikke flytte elevene, ble det sagt.

– Det er heller ikke sånn at vi sparer penger på dette. Faktisk koster det kommunen mer å flytte over elevene til Myre nå, enn å ha dem på Sommarøy. Men vi må gjøre det som er best for elevene, sa Johnny Rinde Johansen (H).

Lukket møtet

Deler av møtet ble lukket for tilhørerne og pressen. Her ble politikerne informert om detaljer i saken, blant annet forhold som gjelder enkeltpersoner ansatt ved skolen, som påvirker bemanningssituasjonen.

Det var av personvernhensyn at formannskapet valgte å lukke møtet.

Etter at møtet var ferdig, konkluderte John Danielsen (Sp) på følgende måte:

– Vi har blitt informert om at det ikke er forsvarlig å opprettholde undervisning på Sommarøy skole, på det nivået elevene har krav på, slik ting er nå, sier han.

I vedtaket fra formannskapet, står det også at det vil innkalles til møte for berørte parter både på Myre skole og Sommarøy skole.

Sein informasjon

I den åpne delen av møtet, diskuterte politkerne i stor grad informasjonsflyten i saken.

Avgjørelsen om å flytte over elever fra 1.-4. trinn 4. april, ble gjort på torsdag, av administrasjonen i samsvar med skolen. FAU-leder ble informert, og la ut informasjon på Facebook om at foreldrene ville få en orientering mandag. Fredag fikk også flere elever såkalt ranselpost med hjem.

Mandag formiddag ble det avholdt et møte på skolen, der foreldrene fikk vite at elevene skulle flyttes til Myre skole. Omtrent samtidig begynte ordfører å informere politikerne. Tirsdag ble det sendt ut innkalling til formannskapsmøtet.

– Det er veldig prisverdig at vi ble innkalt så fort, selv om ikke formalitetene var i orden. Jeg senka skuldrene litt da jeg så det kom innkalling, sa Jørn Martinussen (fristilt representant).

Få av politikerne virka å reagere nevneverdig på at mange av foreldrene ble orientert før politikerne.

– Jeg syns dere var raske til å involvere oss når vi først skjønte at informasjonen ikke var kommet. Jeg var ukjent med prosessen fram til da, men fikk i hvert fall info før det kom i mediene, sa Johansen.

Ifølge rådmann Elise Gustavsen skyldtes forsinkelsen i informasjonsflyten til politikerne, at de internt var opptatt med en annen sak mandag og tirsdag.

John Danielsen i Sp mener likevel informasjonen kunne vært bedre:

– Jeg syns det er sterkt beklagelig at vi får det gjennom andre personer før vi får det fra ordfører. Kommunen er skoleeier, sier han.