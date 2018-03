Delte meninger hos foreldre om Sommarøy-flytting

Øksnes

Veronica Gabrielsen er forelder til en elev ved Sommarøy skole, og sitter også blant annet i FAU. Hun reagerer på Jakobsens utspill tirsdag, hvor han går hardt ut mot kommunen for dårlig informasjon og manglende involvering av foreldre i prosessen med flytting av elevene 1.-4. trinn ved Sommarøy skole. 20 elever skal flyttes til Myre skole alt 4. april, etter påske.

– Det er jo rent diktatur og ikke en prosess som vi har blitt tatt med på i det hele tatt, sa Jakobsen til VOL tirsdag.

Støtter flytting

Forelder Veronica Gabrielsen reagerer på denne uttalelsen, og har i forkant av formannskapsmøtet onsdag sendt Øksnes kommune et brev hvor hun støtter flyttinga.

«Jeg vil med dette presisere at hverken FAU, eller foreldregruppa som helhet, stiller seg bak uttalelsen til Peter Jakobsen,» skriver hun.

Gabrielsen skriver at flere av foreldrene over tid har vært kritiske til bemanningssituasjonen ved Sommarøy, og anser avgjørelsen som er tatt, for å være nødvendig.

«Jeg, og flere med meg, har både forståelse og respekt for at kommunalsjef håndhever opplæringsloven slik det blir gjort i dette tilfellet. Det er ikke akseptabelt at elevene ved Sommarøy skole har et dårligere tilbud enn elever ved øvrige skoler i kommunen,» skriver hun.

Kritisk bemanning

Gabrielsen skriver også at de ansatte har krav på forsvarlig arbeidsmiljø.

«Som følge av omfattende sykefravær over lengre tid, har de ansatte vært tvunget inn i en situasjon med daglige ad-hoc løsninger. Når de ansatte nå, i samråd med kommunalsjef og rektorer ved Myre skole, anser midlertidig overflytting av 1.–4. trinn som eneste løsning, er det for meg et signal om at begeret er fullt,» skriver hun.

Gabrielsen avslutter sitt brev med at avgjørelsen ikke er negativ for de fleste elevene, men kan være til ulempe for noen foreldre.

Jakobsen uenig

Per Jakobsen er uenig med Gabrielsen. Han mener hun representerer et mindretall av foreldrene, og sier han ikke opplever at det er stor uenighet internt i FAU om at de er skeptiske til flyttinga.

Han kjenner seg heller ikke igjen i at bemanningssituasjonen skal være kritisk ved skolen.

– Ikke som vi har fått beskjed om. Vi har fått antyda at det har vært problemer med å finne lærer til fjerdeklassen noen dager de siste ukene. Det bør det være mulig å løse, sier han.

Jakobsen fastholder at foreldrene burde vært tatt med på råd, og at han sliter med å se at det er nødvendig å flytte elevene nå, ut fra informasjonen de har fått.