– Dette viser at også små bedrifter kan hevde seg i bransjen

Øksnes

– Det er litt rart å sitte der sammen med andre dyktige kolleger, så plutselig får man vite at man har vunnet, sier daglig leder ved Holmvik Brygge, Ssemjon Gerlitz til VOL.

Seremonien fant sted på Andenes torsdag kveld, på Visit Vesterålens medlemsmøte. De to andre nominerte var Museum Nord avd. Vesterålen og Huset på Yttersiden.

Er avhengig av hverandre

Gerlitz synes det er ekstra artig, men også viktig, at en såpass liten bedrift som Holmvik Brygge, vant kåringen.

– Det er ofte større bedrifter som vinner slike kåringer. At det ble en liten bedrift denne gangen, er ekstra hyggelig. Det viser at mindre bedrifter også har muligheter til å hevde seg og gjøre det bra. Samtidig klarer ingen bedrifter seg alene. Og både vi og de andre i bransjen er avhengige av hverandre, sier han.

– Blir tatt mer på alvor

Nå håper Gerlitz at Holmvik Brygge får et enda større navn innen reiselivet, både i Vesterålen og andre steder.

– Vi har vist at å jobbe i reiselivet ikke kommer gratis. At vi nå er kåret til Årets Reiselivsbedrift kan bety at vi blir tatt mer på alvor i bransjen, både av kolleger og samarbeidspartnere. I tillegg håper vi at enda flere kan legge merke til oss, sier han.

– Vi kommer også til å bruke det aktivt i promoteringen på Facebook og instagram, understreker Gerlitz.

Arrangerer bygdefest

Noen stor feiring av prisen blir det ikke, men Gerlitz og de ansatte ønsker å dele begivenheten med de øvrige innbyggerne i Nyksund.

– Det blir en liten fest i kveld, der vi inviterer innbyggerne på kake og kaffe, sier han.

Entusiasme og pågangsmot

Juryens begrunnelse for at nettopp Holmvik ble tildelt prisen, er blant annet:

Vinneren av året reiselivsbedrift 2017 har med stor entusiasme, pågangsmot og langsiktig jobbing skapt en bedrift som igjen skaper verdier ikke bare for seg selv, men også for lokalmiljøet, for regionen og helt opp på nasjonalt nivå. Bedriften har lagt ned en betydelig innsats med utvikling av reiselivsprodukter over mange år og har samtidig gått foran som et meget godt forbilde når det gjelder samarbeid med andre i reiselivsnæringen, på tvers av kommunegrenser, heter det i begrunnelsen.

Det blir også presisert i begrunnelsen at vinnerbedriften regnes som en av regionens fremste framsnakkere og at de er genuint opptatt av at Vesterålen skal lykkes som reiselivsdestinasjon.