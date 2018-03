Maria la bort gitaren, og skulle søke andre jobber. Da kom inspirasjonen.

Øksnes

– Den handler om å fremdeles være i live. Å våkne opp og vite at jeg fremdeles kan ta valg. At livet fremdeles har muligheter, sier øksnesværing Maria Solheim i ei pressemelding fra KKV.

Den siste singelen, Emelie, ble listet både på P1, hos Spotify og hos Tidal og flere. Det lover godt for øksnesværingen.

– I musikken er jeg åpen om alt, og allikevel er alt dekket av et slør av toner og sanglyrikk. Noen av sangene er historier som bare jeg kjenner til. Følelser jeg nesten hadde glemt. Andre er spontane øyeblikksbetraktninger. Jeg fotograferer stemningene med gitaren, med melodiene og med tekstene.

Var trett

Om utgangspunktet for sitt sjette soloalbum sier Maria Solheim:

– I wish I were in a band. Dette er drømmen som startet tidlig. Drømmen som er en av de tydeligste byggesteinene i mitt liv så lang. Drømmen om å spille i band ble virkelighet. Etter mitt fjerde album var jeg trett - og da drømmen ikke lengre var en drøm, forvitret den. Jeg la bort gitaren. Og jeg tenkte at jeg kanskje aldri ville røre den igjen. Så tok jeg tester. Jobbtester på internett. Det måtte da være noe annet jeg kunne drømme om?, spør hun og fortsetter:

– Internett gav meg ingen svar. Etter mange år borte fra musikken dukket det isteden opp nye sanger i hodet mitt. Og med sangene kom drømmen tilbake. Kanskje sterkere enn før. Den drømmen har gitt liv til dette albumet.