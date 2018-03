– Blir utrolig provosert av denne debatten

Øksnes

Øksnes kommune har fått forespørsel om markering av Pride-dagen 21. april.

– Vi har fått en søknad om å støtte pridearrangement, og søknad er også gått ut til alle kommuner i Vesterålen. I den forbindelse gjelder dette et stønadsbeløp og man oppfordrer til at Pride-dagen markeres med pride-flagg på rådhuset, sier rådmann Elise Gustavsen.

Hun hadde undersøkt flaggregler på kommunens offentlige bygninger, og har tolket disse dithen at det er mulig å flagge.

– Prisen på et flagg er om lag 500 kroner. Kommunestyret må ta en prinsipiell avgjørelse om vi skal støtte arrangementet og om man skal flagge fra rådhuset.

Viser til flagglov

Varaordfører Johnny Rindø Johansen stilte spørsmål om dette er noe som kan skape presedens.

– Prisen er ikke noe å diskutere, men vi må diskutere det prinsipielle, sier Johansen.

Jørn Martinussen (ØTL) hadde en annen tolkning av flaggloven.

– Den sier at du ikke kan flagge fra offentlige bygg ned annet enn det norske flagg, det samiske, kommuneflagg eller fylkesflagg. Der gjelder ett unntak og det er om dette arrangementet skal være på Øksnes rådhus, da skal man kunne flaggge herfra. Eller om arrangemenet var ved Myre skole, da kan man flagge derfra. Dette er en debatt der det fort kan handle om hvem som er de mest tolerante av oss, det har jeg ikke lyst til i forbindelse med denne saken, sier han.

Med henvisning i paragraf 1 i flaggloven, la Martinussen fram forslag om at flagging fra rådhuset avslås.

– Er blitt standard

– Jeg har sett en del i media i forbindelse med Pride. Det er blitt mer og mer standard at kommuner markleder med å heise Pride-flagget, så den tolkninga til Jørn har jeg store problemer med å stille meg bak, jeg tror regelrett det er ei feiltolkning. Jeg tror absolutt vi skal heise flagg den dagen, og kostnaden er liten, sier Yngve Hansen (Ap).

Jørn Martinussen svarte på kritikken med at han føler seg rimelig trygg på tolkningen.

– Der er flere med meg som har vært i det norske forsvaret. Er det noe vi har fått innprentet er det respekten for flagget og de lovene som gjelder, sier han.

John Danielsen (Sp) signaliserte at Senterpartiet vil gå for forslaget fra ØTL, med avslag.

– Vi begrunner det med at vi har offentlige flaggregler. Hvis vi skal flagge nå, må vi også forholde oss til andre og der må sitte noen som bestemmer hvem som skal flagge eller ikke. Også ved dødsfall i kommunen er vi veldig vare med flagging, ut over når det er ansatte. Selv om det er personer som har vært ressurser i samfunnet over mange år, er det ikke noe forskjell på Per og Pål. Forslaget innebærer slik vi forstår det at vi følger den offentlige flaggloven, sier han.

Erik Vioe (H) sa at Høyre også støtter Jørn Martinussens forslag. Mens Olav Lind (ØTL) ble usikker og bad om at saken kunne utsettes, til man har fått undersøkt hva flaggreglene faktisk sier.

– Frp vil også støtte forslaget til Jørn, av hensyn til flaggloven, sier Jøran Dreyer (Frp).

– Er det vikarierende argument som brukes?

Yngve Hansen (Ap) la inn forslag om at Øksnes kommune markerer dagen 21. april med å heise flagget.

– Jeg synes dette ble en totalt feil debatt, en fullstendig feil debatt. Er det vikarierende argumenter som brukes? Jeg ber dere besinne dere når dere bruker argumenter om flaggregler. Og der er en annen argumentasjon som lligger bak, så får dere jammen være tøffe nok til å stå på talerstolen og si det som det er, sier Hansen.

Han var nokså forbannet.

– Jeg blir veldig provosert over mine etter hvert mange lesbiske og homofile venner, og den kampen de har stått i. Jeg syens det er respektløst ovenfor dem og synes absolutt vi må flagge, sier han.

– Men det står i flaggloven. Det blir som om vi vedtar i kjøre i 90 kilometer i timen i 80-sone, det går ikke, repliserte Jørn Martinussen.

De to forslagene delte kommunestyret nokså effektivt i to.

Yngve Hansens forslag om å vedta å markere Pride-dagen med flagging fikk 12 stemmer, og ble dermed vedtatt.