Klynger med kulturminner i Øksnes har potensial

Øksnes

Reidar Berthelsen har 40 års fartstid som professor i arkeologi og orienterte kommunestyret om plan for kulturminner i Øksnes.

– Et særpreg i Øksnes er fiskerbonden, at mannen hadde arbeid på havet og kvinnen på land. I Øksnes er det også soesielt med fiskeværene, i dag er det Myre og Stø men i gammel tid var det langt flere, sier han.

Fiskarbondesamfunnet

Berthelsen viser til at klynger med kulturminner har et stort formidlingspotensial, og dette er tatt med i planen.

– Kjernen i denne planen er at norsk lov gjelde de kulturminner som er fredet skal fortsatt være fredet og det er mellom 800 og 1000 kulturminner i Øksnes, sier han og tilføyer at det er slik at en hver har mulighet til å søke oppheving av fredning,

– I kulturminneplan i slike tilfeller skal kommunen spørres om råd. Da er det vårt forslag kommunen skal gi det råd at når et automatisk freda kulturminne ligger i en slik klynge, eller på lista for prioriterte kulturminner, da skal kommunen fraråde riksantikvaren å oppheve fredninga, sier han.

I arbebeidet har man også sett på kulturminner som er verneverdige, men ikke har formell vernestatus.

– Verneverdi betyr at noen av oss synes dette er viktig å ta vare på. Freda betyr at det er fredag at riksnatikvaren og har et juridisk vern. Kriteriet i vårt forslag er at kulturminner som har noe å fortelle om historia til fiskerbondesamfunnet, de bygningene som holder til i disse klyngene vernes, sier han.

Stier og god skilting

I handlingsdelen i planen ligger det blant annet å sørge for god formidling, med skilt og annen type informasjon.

– Opparbeidete stier for å gjøre klyngene tilgjendelig for folk er et tiltak. Det er et beklagelig faktum at bare den nordre delen av kommunen er godt registrert, den søndre delen kjenner vi dårligere. Det er delvis kommunens egen skyld, som unnlot å være med på den første nasjonale registreringa som skjedde på 70-talllet, sier Berthelsen.

Han sier dette er det mulig å gjøre noe med, gjennom en frivillig innsats som koordineres av kommunen. Det forelsås å opprette ei styringsgruppe som tar hånd om gjennomføring av kulturminneplanen.

Fisk og reiseliv

– Vi tror at her ligger muligheten både for allmenn folkeopplysning og identitetsskaping- Friluftsliv og identitetstilknytning har stor betydning for reiselivet. Det eventyrlige som skjer med fiskeriet i Øksnes og hele Vesterålen og alt dette, ligger midt inne i planen, å fremme fiskeri, sier han.

Berthelsen minner på at tenkninga rundt kulturminnevern er dynamisk.

– Det er Myre havn et fantastisk godt eksempel. Selv om Myre havn er et fanatstisk eksempel på hvordan ei fiskerihavn ser ut i dag, er det galematias å foreslå fredning. Men der finnes også spor av fortid i Myre havn, ei utfordring er å finne disse sporene og se om det kan være verdt å ta med seg inn i framtida, sier han.

Dette er noe som krever et nøye utredningsarbeid, og den samme utfordringa finnes i Nyksund.

– Det samme spøkelset

– Bestandig når det kommer til kullturminner og samtaler rundt dette kommer det fram dette spøkelset, hva slags begrensninger vil det være for utvikling av næringsvirksomhet? Vi setter i gang noen store reguleringsplaner der vi møter på kulturminner, og ofte er det store kostnader, sier John Danielsen (Sp).

-Hvordan greier vi å ivareta begge, kulturminner og areal vi trenger til utvikling av samfunnet vårt? spurte han.

– Jeg mener helt alvorlig denne planen er løsninga på dette problemet. Kulturminneloven er der og riksantikvaren har ansvaret. Når kommunen har denne planen kan man på forhånd styre seg inn på arealer der konfliktnivået er lite. De dramatiske konfliktene skjer når man uforvarende går inn i et felt der man burde visst der var stor konfliikt. Med planen tar man et grep, og ed hjelp av planen vil man være på forskudd, sier Reidar Berthelsen.

– Man får mulighet til å være forberedt på det som kommer og vil også kunne si at dette kulturminnet er av en slik art at det vil vi ikke prioritere høyt, og tilrpå å heve fredninga. Planen er et langt steg for å løse problematikken, sier han.

I nattens mulm...

– Det er veldig interessant, jeg har levd i den villfarelsen av var det freda så var det freda. Her er det en mulighet også til å fremheve noen kulturminner og gjøre noe i nærheten, sier Olav Lind (ØTL).

Han hadde et konkret spørsmål om Vornesveien.

– Vi har et veiprosjekt med ny vei til Vorneset det der er kulturminner. Er det slik å forstå at kommunen kan søke en opphevelse? Og hva med Skåltofta, har man noen retningslinjer på hva man tillater i nærheta?

Berthelsen viste til at han ikke har kulturminneregisteret klart i hodet, men påpeker at freda, er freda.

– Konflikten oppstår når planlegginga har gått for langt uten at man visste. Så kan man få mistanke om at noen ondsinna kulturminnevernere har vært ute i nattens mulm og plassert noen kulturminner der for å være ekkel. Jeg tror nok ikke det er sånn, humrer han.

Kan alltids ankes

– Mye står i planen om hvordan man skal gå fram med opphevelse av vern. Og dette er også noe man kan anke til departementet. Poenget med planen er at kommunen kan gi en anbefaling og kummunen med denne krever ovenfor riksantikvaren å ha et ord med i laget, sier han.

Skåltofta vil bli blant de høyest prioriterte kulturminnene i kommunen, og også Anda fyrstasjon er på lista over viktige kulturminner.

Vedtar man dne enplanen sklåltofta blant de høyest prioritete, som kommunen vil gå inn for,

Ellen B. Pedersen (SV) kom med forslag om at kutlurminner er noe som kan så større fokus i barnehager og i skolene. Og også Jørn Martinussen og Geir Rognan synjes det er en positivt ladet sak, og det ble gitt honnør fra talerstolen til de som har skrevet planen.

At ei styringsgruppe skal opprettes gav kommunestyret sin tilslutning til.

– Jeg vil gjerne at vi skal komme i gang, en kjempeviktig sak, sier Geir Rognan (ØTL).