Bråthen: – Bør vise solidaritet Martinussen: – Uhøflig av ordføreren

Øksnes

Øksnes fikk tidligere i mars samme forespørsel fra Pride Vesterålen som alle andre kommuner. Nemlig spørsmål om de ønsket å støtte opp om Pride-dagen 21. april ved å flagge med Pride-flagget.

Debatten gikk hett for seg i kommunestyret i Øksnes på tirsdag. Det endte med at Yngve Hansens (Ap) forslag om å vedta å markere Pride-dagen med flagging fikk 12 stemmer, og ble dermed vedtatt mot ni stemmer.

Jørn Martinussen var en av de som stemte mot. Den fristilte representanten kom også med et svarinnlegg på Yngve Hansen innlegg etter kommunestyret.

Det har nå fått ordfører Karianne Bråthen til å reagere. I en e-post til Martiunssen, hvor VOL og andre medier er lagt til som kopi, skriver hun at hun aller helst skulle sett innlegget gikk via henne som ordfører, siden dette er en del av reglementet.

Så går hun inn på flaggreglene og korrespondanse rådmannen i Øksnes, Elise Gustavsen, har hatt med KS om flaggregler samt med Tromsø kommune.

– Dette er gjort på bakgrunn av din epost, hvor du sår tvil om rådmannens fortolkning av flagglovens paragraf 1 i saken om Prideflagging fra Øksnes rådhus.

I eposten fra Kim Rainer Eriksen i Tromsø kommune, kommer blant annet følgende frem:

«Forbudet i første punktum gjelder ikke når bygninger med tilhørende grunn som nevnt i annet punktum brukes i forbindelse med idretts-, kultur- og lignende arrangement med allmenn interesse.»

Se eposten fra Tromsø kommune om temaet Utdrag fra epost fra Kim Rainer Eriksen, Møtesekretær/konsulent

Seksjon for politisk sekretariat Tromsø kommune.

§1 i Lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger av 01.01.2018:

«§ 1.På eller fra kommunenes offentlige bygninger, eiendommer og kommunale institusjoner må kun brukes flagg som nevnt i lov 10. desember 1898 nr. 1 om Norges Flag § 1 (uten splitt og tunge), det samiske flagget eller kommune- eller fylkesflagg. Som offentlige bygninger og kommunale institusjoner regnes bygninger med tilhørende grunn som kommunen råder over som eier, leier eller lignende og som hovedsakelig brukes i forbindelse med kommunens offentlige oppgaver eller av kommunale institusjoner. Forbudet i første punktum gjelder ikke når bygninger med tilhørende grunn som nevnt i annet punktum brukes i forbindelse med idretts-, kultur- og lignende arrangement med allmenn interesse. Det samme gjelder frittstående kommunale flaggstenger på torg, bruer, plasser eller lignende som ikke framstår som en integrert del av et kommunalt bygningskompleks eller et bygningskompleks som for den vesentligste del benyttes av kommunale institusjoner. Dog kan Kongen utferdige bestemmelser om adgang til i særlige tilfelle å benytte et fremmed lands flagg ved siden av det norske. Overtredelse av denne lov straffes med bøter eller fengsel i inntil 3 måneder.» Uthevelsen er det man baserer å ta inn regnbueflagget inn i Tromsø kommunes flaggreglement, altså at det at forbud mot andre flagg enn det norske og samiske ikke gjelder da regnbueflagget brukes i forbindelse med ‘..kultur- og lignende arrangement med allmenn interesse.’ Selve flaggingen ble basert på sedvane og regler rundt samisk flagg – av tre flaggstenger brukes en til regnbueflagg og to til norske.

Advokat i KS, Mårten Brandsnes Faret skriver følgende om temaet:

«Jeg mener at lovteksten er slik å forstå at dersom kommunen kun gjør bruk av pride-flagg, uten å stille lokaler eller grunn til disposisjon for arrangementet, så vil det være tillatt etter unntaksbestemmelsen. Det er fordi kommunen da viser støtte til et slikt arrangement, og det vil i seg selv kunne anses som at kommunens «bygninger med tilhørende grunn som nevnt i annet punktum brukes i forbindelse med (…) arrangement med allmenn interesse», skriver han i eposten til Elise Gustavsen.

Til slutt i e-posten til Martinussen, skriver Bråthen:

– For øvrig synes jeg vi skal støtte opp om pridearrangementer og vise vår solidaritet, og vise respekt for et lovlig fattet kommunestyrevedtak.

Bråthen var for ordens skyld ikke til stede under det omtalte kommunestyretmøtet.

– Uhøflig

Jørn Martinussen reagerer slik på eposten fra Bråthen:

– Innledningsvis vil jeg si at det er uhøflig av Ordføreren å antyde at undertegnede ikke har respekt for lovlig fattede kommunestyrevedtak. Jeg har ikke krevd noen form for lovlighetskontroll av vedtaket som ble fattet, og jeg sa også i møtet at det bare ville være dumt å kreve vedtaket lovlighets kontrollert. DET ville ha vært stigmatiserende og respektløst ovenfor de homofile.

Jørn Martinussens svar i sin helhet: Mangelfull saksbehandling av K - sak 49/18

Jeg registrerer at Ordføreren mener kommunestyremedlemmer alltid skal gå via deg når de henvender seg til administrasjonen. Rådmannen er ansatt av kommunestyret, og rapporterer til kommunestyret. Rådmannen har slik sett ingen enkeltperson å forholde seg til, det være seg enkeltstående kommunestyrerepresentanter eller Ordfører, men et kollektivt organ.

Rådmannen har den senere tid distribuert svar på enkeltstående representanter sine spørsmål knyttet til politiske saker til hele kommunestyret. Det vil jeg berømme Rådmannen for. Siden det jeg tar opp i denne mailutvekslingen har relevans for hele kommunestyret, bør Rådmannen vurdere om samme praksis skal følges også i denne saken.

Mitt anliggende i nedenstående mail var saksbehandlingen i sak 49/18, der jeg viste til kommunelovens saksbehandlingsregler som skal sikre at kommunestyret fatter opplyste vedtak. Ordføreren hevder at jeg i mailen sår tvil om rådmannens fortolkning av loven. Det medfører ikke riktighet. Mitt anliggende i nedenstående mail er som nevnt kommunelovens bestemmelse som omhandler kravet om forsvarlig saksbehandling. Jeg skylder å gjøre oppmerksom på at også Ordføreren har et ansvar i forhold til saksbehandlingen etter kommunelovens § 32.2., idet ordføreren etter loven er den som setter opp saklisten for det enkelte kommunestyremøte. Som møteleder har Ordføreren medansvar for at de sakene som skal behandles blir behandlet i samsvar med reglement og lovverk. Jeg registrerer at KS advokaten mener Øksnes kommune kan flagge uten å stille f.eks. Øksnes rådhuset til disposisjon selv om arrangementet er på eksempelvis er på Sortland. Da anses Sortland rådhus i juridiske termer å være Øksnes kommunale grunn. Rådmannen viser til flaggreglementet i Tromsø kommune. Reglene de har angitt for flagging fra Rådhuset under Tromsø Arctic Pride er som følger; 2 norske flagg, 1 regnbueflagg med regnbueflagget i midten. Jeg gir for øvrig Pride arrangement min fulle støtte. Med hilsen Jørn Martinussen Kommunestyrerepresentant

Han skriver videre at han registerer Bråthen mener Martinnussen skulle gått via henne. Han mener her det er tilstrekkelig å henvende seg til rådmannen.

Så går han over til sakens kjerne:

– Mitt anliggende i nedenstående mail var saksbehandlingen i sak 49/18, der jeg viste til kommunelovens saksbehandlingsregler som skal sikre at kommunestyret fatter opplyste vedtak. Ordføreren hevder at jeg i mailen sår tvil om rådmannens fortolkning av loven. Det medfører ikke riktighet. Mitt anliggende i nedenstående mail (eposten fra Bråthen red.anm) er som nevnt kommunelovens bestemmelse som omhandler kravet om forsvarlig saksbehandling, skriver han og går inn på selve Pride-flagging:

– Jeg registrerer at KS-advokaten mener Øksnes kommune kan flagge uten å stille f.eks. Øksnes rådhuse til disposisjon selv om arrangementet er på eksempelvis er på Sortland. Da anses Sortland rådhus i juridiske termer å være Øksnes kommunale grunn. Rådmannen viser til flaggreglementet i Tromsø kommune. Reglene de har angitt for flagging fra Rådhuset under Tromsø Arctic Pride er som følger; 2 norske flagg, 1 regnbueflagg med regnbueflagget i midten, skriver han før han avslutter:

– Jeg gir for øvrig Pride arrangement min fulle støtte.

Så gjenstår det å se om siste ord er sagt i denne saken.