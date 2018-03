Utviklingen av levendelagring går rette veien

Øksnes

Det skriver Arena Torsk i ei pressemelding.

I 2017 ble det frem til samme dato satt inn 1.400 tonn levende fisk i merd. I år er kvantumet langt høyere, per 20. mars er det blitt satt inn 2.500 tonn torsk i merd, noe som er en kraftig økning,

Det er fisket fra 15 aktive fartøy både i 2017 og 2018 i samme tidsrom. En av båtene som har levert til levendelagring er «Rowenta»:

21-årig skipper fra Lofoten trives i rorhuset – Ei flott fiskerihavn og gjæve folk, sier skipper Christian Sedeniussen (21 år) om Myre havn, der snurrevadbåten «Rowenta» leverer både til Myre fiskemottak og levendefangst til Myre havbruk.



Den fine økning kommer fra flere steder, men størst er økningen på Myre. Både Myre Havfarm, Gunnar Klo AS og Sommarøy produksjonslag har satset på levendelagring av torsk.

Prismessig er det for tidlig å si noe da det er lite av årets kvantum som er omsatt, skriver Arena Torsk i pressemeldinga.

Bedre forståelse

På naturbrukslinja i Gravdal får skoleelevene ved fiske- og fangstlinja prøve levendelagring av torsk.

I forrige uke satt opp en 11 kubikkmeter stor tank for levendelagring av torsk. Elevene om bord i skolebåten «Skårungen» fanger noen torsk levende, og fisken føres levende til land i egne kar.

Ved kai bæres torsken bokstavelig talt over i tanken, og holdes i live frem til slakting.

– Håpet er å kunne vise effektene av levendelagring både på restituering, kvalitet, fiskevelferd og fôring. Elevene har gitt god respons på tiltaket, og får en bedre forståelse for fremgangsmåten, og fordelene og ulempene knyttet til levendefangst-metoden, skriver Arena Torsk.

Viktige tiltak for fiskevelferden er blant annet nett for å beskytte mot fugler og rovdyr, solskjerming, rikelig tilgang på kaldt vann og tilgang på mat etter at gytingen er ferdig.