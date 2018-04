Lager ny musikkfestival i Vesterålen

Øksnes

Naustvika ligger godt i skjul for vær og vind i en idyllisk vik på vestsiden av Meløya i Øksnes. Den 21. juli blir vika arena for Vesterålens nyeste tilskudd på festivalstammen, Naustvikafestivalen.

– Det som mangler i Øksnes og i Alsvåg, er et godt og urbant kulturprogram. Vi ønsker å skape begeistring og å spre optimisme i kommunen, sier Edvard Michailoff Pettersen, som er primus motor for den nyoppstarta festivalen sammen med Mathias Pettersen.

Ville noe mer

Ideen om å lage en festival har vokst seg stadig større det siste året.

– Vi samarbeider med Naustvik AS, som eier Gastropuben i Nyksund og som er en bedrift i min familie. Gastropuben hadde et kulturprogram i Nyksund i fjor, der vi hadde flere konserter i puben. De var veldig godt besøkt og vi begynte å snakke om at de kunne være grunnlag for noe mer. Derfor bestemte vi oss for å lage en musikkfestival, men på Meløya. Der er det bedre plass enn i Nyksund og ellers er det et godt egnet område for å arrangere festival, sier Edvard Michailoff Pettersen.

Første artist klar

De to initiativtakerne bor begge i Oslo og kommer hjem for å lage festival. Edvard Michailoff Pettersen er utdannet ved Paul McCartney-skolen i Liverpool og jobber som artistmanager til vanlig. Han burde derfor være godt kvalifisert til å arrangere en festival.

– Jeg har et stort nettverk, både i Norge og i England og kommer til å bruke det i forbindelse med bookingen, sier han.

Den ferske festivalen har allerede sluppet sin første artist. Det er Inge Bremnes, som for øvrig er sønn av Ola og nevøen til Lars og Kari.

– Jeg har jobbet en del med ham før og vet at han leverer solid. Han spilte i Nyksund sist sommer og har totalt gjort syv konserter i Vesterålen, sier Michailoff Pettersen, og legger til at flere artister blir presentert etter hvert.

300 billetter

Bilettsalget har allerede startet. Foreløpig er det lagt ut 300 billetter.

– Blir det stor pågang får vi heller skalere opp. Samtidig er det viktig for oss å krype før vi kan gå. Målet vårt er at festivalen skal bli fast. Da må vi begynne forsiktig. Derfor synes vi det er fornuftig å sette av en dag siden det er første gang, understreker han.

– Å lage festival koster. Det gjelder både å hente artistene hit og ikke minst den tekniske gjennomføringen. Men vi er optimistiske og skal få dette til, legger han til.

Konkurrer ikke

For snart tre år siden så Fæsterålen dagens lys. I fjor kom en ny, men mye mindre festival, ÅrsteinØYA. Pettersen ser ikke på disse festivalene som konkurrenter til Naustvikafestivalen.

– Fæsterålen er mye større og er i en annen divisjon. Når det gjelder ÅrsteinØYA, så er det faktisk den festivalen vi har brukt som modell og inspirasjon. På bakgrunn av det, håper vi at vi får til det vi ønsker, slår Edvard Michailoff Pettersen fast.