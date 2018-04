Flere brudd på alkoholloven i Øksnes

Øksnes

Bakgrunnen for brevet fra kommunen er at de to bedriftene med skjenkebevilling ikke har overholdt fristen for å betale skjenkeavgift. Forfallet for å betale den avgiften var 24. desember 2017.

Asle Sørdahl AS har nå betalt avgiften, det skjedde 29. januar.

Toftenes Sjøhuscamping har på sin side per dags dato ikke betalt avgiften til kommunen.

Rådmann Elise Gustavsen skriver i brevet til Toftenes Sjøhuscamping at hovedutvalget for Helse- sosial og omsorg vil i tråd med bestemmelser i alkoholpolitisk bevillingsreglement for kommunen framlegge sak for Øksnes formannskap med forslag på en eventuell reaksjon i forhold til denne overtredelsen av regelverket.

Blir prikkbelastet

Både Asle Sørdahl AS og Toftenes Sjøhuscamping AS får en reaksjon fra kommunen etter at de ikke har overholdt alkoholpolitisk bevillingsreglement for Øksnes kommune.

I dette tilfellet vil overtredelse eller mislighold kvalifisere for en prikkbelastning på to prikker, som henføres manglende betaling av bevillingsgebyr innen kommunens frist.

Om en bevillingshaver får 12 prikker i løpet av to år skal kommunen inndra bevillingen for et tidsrom av en uke, opplyser rådmann Elise Gustavsen i brevet til de to bedriftene.

Det opplyses også at vedtak om prikktildeling er enkeltvedtak, og kan påankes enten i forhold til det aktuelle vedtak eller ved en senere anledning hvor forhold gjør det aktuelt å eventuelt tildele ytterligere prikker.