Øksnes Næringsforening har fått nytt styre

Øksnes

Styret i Øksnes Næringslivsforening for 2018, består av kasserer Ssemjon Gerlitz, styremedlem Martyna Donèlierè, sekretær Hildegunn Arntzen, nestleder Astrid Klo og leder Tove J. Hansen.

I en pressemelding sier leder Tove J. Hansen at hun er stolt over å lede ØNF med mer enn 70 aktive medlemsbedrifter, og understreker samtidig at de skal bli flere.

– Vi har fått et nytt styre som står sammen. Med pågangsmot og godt humør. Jeg er glad for å ha med nye friske krefter inn i styret. Nestleder Astrid Klo med ståsted i fiskerinæringen og Gunnar Klo as, Hildegunn Arntzen med bred erfaring sammen med Martyna og Ssemjon blir et godt team. ØNF skal være en sutrefri sone hvor vi får ting til å skje med godt humør og pågangsmot, sier hun i en pressemelding.

Vil oppgradere fylkesvei

Det nye styret har en rekke planer for det kommende året og vil blant annet engasjere seg mer i næringspolitiske spørsmål. I foreningens arbeidsplan for inneværende år, er det flere saker de skal se nærmere på. Blant disse er å fremme sterkere krav om oppgradering av fylkesveien mellom Myre og Sortland, videreføre arbeidet med å utvikle reiselivet i Øksnes, jobbe mer med spørsmål knyttet til turisme og å samarbeide med Vesterålen Næringssamarbeid om å tilrettelegge og bedre arbeidsbetingelsene for bedrifter i Øksnes og Vesterålen.

Ny logo

Styret skal også utarbeide ny profilering og logo for foreningen i løpet av året og skal ellers ha tre medlemsmøter årlig. I første møtet kan det bli aktuelt å ha eiendomsskatt som tema og oppfordrer således kommunes ledelse om å komme på banen når det gjelder nivået på eiendomsskatten.

– Det er viktig å stå sammen om tiltakene som tjener næringslivet og innbyggerne i Øksnes. Medlemsbedriftene må komme tidlig på banen og tipse ØNF om hva som er muligheter og utfordringer for næringslivet. Og som vi sammen kan gjøre noe positivt ut av. Jeg kan forsikre om at alle henvendelser vil bli tatt seriøst, sier Tove J. Hansen i pressemeldingen.