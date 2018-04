Bot og fengsel for ruskjøring: Tiltalte hevdet han fikk i seg narkotika uten å vite det selv

Øksnes

Mannen sto i Vesterålen tingrett tiltalt for brudd av Vegtrafikklovens paragraf 31 og paragraf 22 for å ha ført motorvogn når han var påvirket av alkohol eller andre berusende midler.

Mannen ble i november i fjor stoppet i Steinlandsfjorden i Øksnes. En blodprøve han ble fremstilt for ga positivt utslag på amfetamin og metamfetamin.

Under rettsaken erklærte den tiltalte seg ikke skyldig.

21 dager

Aktor la ned påstand om at tiltalte skulle dømmes til fengsel i 21 dager samt en bot på 15.000 kroner. I tillegg la aktor ned påstand om at tiltalte skulle miste retten til førerkort i 20 måneder.

Forsvarer la ned påstand om at tiltalte skulle frifinnes.

I rettens vurdering ble det bragt på det rene at tiltalte var påvirket av amfetamin og metamfetamin i en grad av henholdsvis 0,303 mikromol per liter blod og 3,380 mikromol per liter blod. Straffbarhetsgrensen for slike overtredelser er det samme som ved alkohol. Det vil si at det for eksempel ved en promille på 0,2, vil være straffbart. Over 0,3 mikromol er dermed straffbart.

Visste ikke

I sin forklaring sa tiltalte at han ikke visste at han var påvirket av de nevnte stoffene. Det sentrale spørsmålet ble da om tiltaltes forklaring var troverdig eller ikke.

I dommen ble det lagt vekt på at tiltalte ikke hadde noen forklaring på hvordan han hadde kommet til å ha fått stoffene i kroppen. Han forklarte i retten at han trodde det kunne være på grunn av at han hadde drukket av en brusflaske i bilen, en bil han lånte den aktuelle dagen. Tiltalte mente da at han ved en feil kunne ha fått i seg stoffene siden bileier har en fortid med rus.

Politiet ransaket bilen i etterkant av at mannen ble stoppet. De fant ingen spor av narkotiske stoffer i bilen. I dommen kommer det frem at retten ser på det som usannsynlig at eieren av bilen har oppbevart narkotiske stoffer i bilen. De så det heller ikke som sannsynlig at tiltalte skulle drikke fra en tilfeldig brusflaske i bilen.

Det mest påfallende syns retten det var at tiltalte etter egen påstand, ikke kjente noe til rusen. En sakkyndig rapport viser nemlig at en person med denne konsentrasjonen av narkotiske stoffer i blodet, ville vist tydelige symptomer.

Ikke i tvil

Retten kom frem til at det var hevet over enhver tvil at tiltalte var bevisst at han var påvirket av amfetamin og metamfetamin.

Mannen ble dømt til 21 dagers fengsel. Denne fengselsstraffen utsettes med en prøvetid på to år. I tillegg må mannen betale 15.000 kroner i bot. Han ble også fradømt retten til å føre en motorvogn i 13 måneder. Han må avlegge full førerprøve etter denne perioden. Mannen ble også idømt å betale saksomkostninger på 3000 kroner.