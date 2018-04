– Stopp overføring av statlige fiskerihavner

Øksnes

Stortinget har vedtatt å overføre statlige fiskerihavner til regionalt nivåfra 2020. Saken har vært oppe til politisk behandling kommunestyret i Øksnes, der det ble pekt på at ei slik løsning vil korrodere og smuldre bort det som i dag er et godt kompetansemiljø i Kystverket.

Har vært bærebjelken

– Øksnes har ikke tidligere kommet med en uttalelse i denne saken, og det synes jeg vi må for dette er noe som er svært viktig for oss, sa John Danielsen (Sp), og det ble gjort et enstemmig vedtak på å gi en uttalelse fra kommunen.

Overføringen av statlige fiskerihavner til regionene inkluderer både forvalting, eierskap, drift og utbygging. I et brev til Stortinget skrives det dette fra Øksnes kommune:

– Samtidig blir tilskudds-ordningenfor de kommunale fiskerihavner også overført og ikke øremerket lenger. Fiskerihavnene er og har vært bærebjelken for utviklinga av en av de største og mest verdifulle primærnæringene i Norge.

– Statlig ansvarsfraskrivelse

I dag er fisken den største fornybare ressursen i verden, hvis den blir forvaltet forsvarlig i et langsiktig perspektiv. En slik overførsel vil innebære en statlig ansvarsfraskrivelse for fiskerisamfunnene som er bærebjelken forutviklingen av næringen samt ivaretakelsen av disse fornybare ressursene i havet.

– Gjennom flere generasjoner har vi opparbeidet en helhetlig strukturfor utvikling av kysten vår, som staten ved Kystverket har ansvar for. En overføring viluten tvilføre tilen oppsmuldring av et utrolig viktig og innovativt kompetansemiljø,som finnes hos Kystverket.

– Kystverket har i dagen samlet kompetanse somer og har vært utrolig viktig forutviklingen av Norge, og med spesiell betydning fo mange samfunn og hele den sjørelaterte næringen langs kysten. Herunder utbygging, planlegging, investering, drift og vedlikehold av fiskerihavner.

– Dette kan vi ikke miste. Øksnes kommunestyre ber derfor Stortinget med ansvarlig regjering stoppeprosessen som er igangsatt uten opphold,og beholde dagens ansvar og funksjoner hos staten ved Kystverket.