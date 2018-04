– Primex blir interessant å følge videre

Øksnes

I en pressemelding, sammenfatter hun besøket.

Myrseth sitter i næringskomiteen for Arbeiderpartiet på Stortinget.

– I min rolle som fiskeripolitisk talsperson for Arbeiderpartiet er det inspirerende å besøke Øksnes og se hvordan bedriftene jobber sammen for å få næringen til å utnytte sitt potensial, sier Myrseth som også sa at hun selv ønsket å besøke Øksnes, siden Myre er kjent som landets største torskekommune.

Egga

Ordføreren tok Myrseth med for å høre om Fiskeriparken Egga Utvikling og Arena Torsk. Her fikk hun blant annet høre om utfordringene rundt regelverk i forhold til areal og avstandskrav i forbindelse med levendefangst og lagring.

En omvisning på Primex imponerte Myrseth.

– Her klatrer vi i verdikjeden og bedriften blir interessant å følge med videre. Martin Rasmussen fikk fram budskapet om hvor krevende det er å gjøre nybrottsarbeid og legge til rette for bearbeiding av fisken lokalt. Store investeringer og oppstartskostnader er utfordrende, og det er ekstra krevende å nå inn til virkemiddelapparatet på grunn av norsk regelverk, sier Myrseth.

Ringvirkninger

Så gikk turen innom Gunnar Klo AS, en familiebedrift med erfaring fra mange generasjoner.

Her poengterte Myrseth viktigheten av å ha lokale bedrifter som skaper ringvirkninger og arbeidsplasser, noe Gunnar Klo AS bidrar til.

Strukturering

Avslutningsvis fikk Cecilie Myrseth snakket med representanter fra Fiskarlaget. Her stod selvfølgelig strukturering på agendaen. De kom med nye betraktninger på hva som skal til for å øke verdiskapningen og rekruttere unge inn i fiskeryrket.

– Slike besøk fra stortingspolitikere er utrolig viktig for Øksnes. Det handler om å få fram våre behov for fortsatt vekst og verdiskaping, avslutter ordfører Karianne B Bråthen.