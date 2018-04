– Dette er det ypperste

Øksnes

Nye «Gunnar K» er per i dag verdensledende og er en båt spekket med skreddersydde løsninger, blant annet for levendefangst av torsk.

Interessen rundt den nye båten har vært enorm. Lørdag var det feststemning i havna og flere hundre om bord for å ta i øyensyn fiskefartøyet som ligger til kai ved Myre fryseterminal.

Spesielt inviterte

– Det har vært enormt med folk om bord. Det er en flunkende ny båt, så alt er litt spesielt med den, sier en stolt reder Rolf Guttorm Kristoffersen, som mottok mange gratulasjoner i fleng.

Til stede på den store dagen var 140 spesielt inviterte gjester, blant dem representanter fra verft og underleverandører, samt slekt og venner. Etter dåpen var det lørdag kveld rigget til feiring i de nye lokalene på Sommerøya.

– Jeg synes dette er så fantastisk, jeg er veldig stolt, sier May-Anne Vottestad, som er tante til Rolf Guttorm.

Siste tilpasninger i fabrikken

Styrmann Bengt Bergersen og skipper Vidar Borgen er strålende fornøyde.

– Dette tror jeg blir veldig bra, nå har vi det nyeste av teknologi om bord. Jeg tror vi får det mye mer lettvint, dette blir en fantastisk arbeidsplass, sier Bengt Bergersen som har jobbet i rederiet siden 2007.

I fabrikken under dekk er det siste finpuss som skal til og monteres.

– Det skal vi gjøre på Melbu systems på mandag, blant annet å få på plass båndene i fabrikken, sier Bergersen.

Her er tre sløyemaskiner, og et bedøvelseskar som bruker strøm for å bedøve fisken. Oppdrettsnæringen bruker denne teknologien, og den fantes også på den forrige båten.

Nytt i nyskipet er verdens mest avanserte akvarium midtskips, med både lys og overvåkning, der torsken som går til levendefangst får optimale forhold.

– Vi gleder oss til å starte

De er utålmodige etter å komme seg i gang med fisket.

– Ennå skal det siste monteres, men når det nærmer seg slutten av neste uke kan det hende vi er klare. Det har vært en merkelig vinter, det vi ikke har fisket torsk i det hele tatt. Så vi gleder oss til å starte, sier Bengt Bergersen.

– Mest sannsynligvis går vi nordover, ennå pågår det fiske i Lofoten men det lakker mot slutten der når vi nærmer oss slutten av neste uke, sier Vidar Borgen.

– Den største forskjellen er teknologien, og her er større maskin og større hjelpemotorer og vi har mer utstyr å hjelpe oss med i arbeidet, som nothaler. Det er tilrettelagt slik at det blir lettere å arbeide, sier han.

Seks mann om bord

Totalt 12 mann er ansatt om bord, og det er seks på hvert skift. «Gunnar K» har en torskekvote på 610 tonn, og har også kvote på sei, hyse, sild og makrell, totalt med alle fiskeslagene 6.000 tonn.

– Når fisket pågår er vi på det meste ute i tre døgn, siden vi leverer fersk, men vanligvis er det en til tre dager i fiske. Det blir spennende å komme i gang, sier Borgen.

Båten byr også på mer komfort for mannskap, der alle har egen lugar med dusj og toalett.

– Jeg tror dette blir en fantastisk arbeidsplass, sier han.

– Er imponert

– Dette er det ypperste. Jeg er utrolig imponert over båten, sier Andreas Hansen som selv er reder og eier «Asbjørn Selsbane» som også driver med levendefangst av torsk.

– Rett og slett en utrolig flott båt, sier han, og gratulerte Kristoffersen som selv er veldig fornøyd med resultatet.

Han roser innsatsen til de ansatte, der ett team har holdt gammelbåten i drift, mens det andre har sørget for oppfølgingen av nybygget. Rolf Guttorm Kristoffersen er også strålende fornøyd med veftet Larsnes Mek, som får de beste skussmål.

– Jeg har ikke vært på et verksted der du blir så godt tatt imot som der. Larsnes er en plass der du føler deg utrolig godt tatt imot og ivaretatt, både av ansatte og ledere, sier han.

– Å bygge båt går mye på det mekaniske, men menneskene er også viktig, og de har den utrolig fine miksen der. Det er mye godt håndverk som er gjort om bord. Og vi har fått gjort alle de tilpasningene vi ønsket, sier han.

18 år siden forrige nybåt

– Det er flott å se at så mange ville komme å være med på dåp av Gunnar K. Og vi på Larsnes synes det er var stas å få komme hit og ha dåpen i heim-havna på Myre, sier administrerende direktør i Larsnes Mek, Jarle Gunnarstein.

– Det er nå faktisk 18 år siden det ble bygget en helt ny større kystbåt i Øksnes kommune. Og den båten var faktisk forrige Gunnar K. Så det var på tide at Øksnes fikk en ny større fiskebåt, sier Gunnarstein.

I talen under dåpen takket han for oppdraget med byggingen. Båten har vært to måneder forsinket, noe som skyldes at der er gjort mye tilpasninger om bord.

«Gunnar K» er 38,65 meter, 9,25 meter bred og har en bruttotonnasje på 498 tonn. Brutto lasteromsvolum er på cirka 420 kubikk.

Øksnes musikkforening sørget for flott musikk på havna under dåpen, der båtens gudmor Liss Knudsen fikk æren av å smelle champagneflaska i skutesiden.

– Tusen takk for alle gratulasjoner, og for alle dere som har kommet for å dele denne store dagen med oss. Om der er noen av dere her i dag som har tanker om å bygge ny fiskebåt, så er jeg ikke i tvil om hvor det bør være, sier Rolf Guttorm Kristoffersen.