Marianne til seriefinalen i volleyball

I helgens to sluttspillkamper i eliteserien i volleyball for kvinner, møttes Oslo Volley og Topp Volley Norge (TVN), og Førde Volleyballklubb og Koll.

Oslo Volley, med sortlandsjentene Susann og Silje Jægtnes Bech på laget, i tillegg til Amalie Jansdatter fra Øksnes, måtte gi tapt for TVN. Oslolaget tapte begge kampene med henholdsvis 0-3 og 1-3 i sett.

– Litt rustne

Den andre semifinalen mellom Førde og Koll, endte med 3-1 og 3-0-seier til Førde. Førde har Øksnes-kvinnen Marianne Steen Knudsen på laget, som var godt fornøyd med gjennomføringen av kampene.

– Vi var litt rustene etter et langt opphold med kamper, men vi spilte oss opp etter hvert. Vi har noen skader her og der, men vi er på god vei til å være klare til finalehelgen neste helg. Mye idrettsglede og høyt tempo i spille gjorde at vi drog seiern i land, sier Steen Knudsen.

– Hard motstand

Dermed er det bare én vesterålskvinne som blir å finne i finalen neste helg. Da møter altså Steen Knudsen og Førde, TVN.

– Det blir veldig hard motstand. Vi må spille opp mot vårt beste, og kanskje enda litt bedre enn det, for å vinne kampen. Jeg tipper at de er gira på å ta oss. Det er ingen garanti for seier, men vi skal gi dem god motstand. Vi er selvfølgelig svært interesserte i å beholde førsteplassen fra grunnserien, sier Steen Knudsen.

