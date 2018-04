Øksnes

Rundt klokken 15:35 meldte Nordland politidistrikt om røykutvikling i en enebolig på Myre.

Allerede fra starten av var det rapportert at en brann i ei vaskemaskin var årsaken.

Klokken 15:42 varslet politiet at brannen var slukket og at begge beboere i huset var gjort rede for og at politiet var igang med å undersøke på åstedet.