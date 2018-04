Viking Innovation overtar lakseslakteriet i Alsvåg

Øksnes

– Cermaq Norway har inngått avtale med Viking Innovation AS om salg av alle aksjene i Cermaq Alsvåg AS. Salget innebærer fortsatt drift ved slakteriet, heter det i pressemeldingen.

Glad for avtale

– Vi er svært glade for at vi har fått på plass en avtale og kommet i mål med et salg», sier Snorre Jonassen, regiondirektør i Cermaq Norway.

– Det har vært en lang salgsprosess, men for oss har det vært viktig å sikre arbeidsplasser og fortsatt drift ved slakteriet. Nå har vi fått på plass en avtale som innebærer at det blir fortsatt drift ved slakteriet i Alsvåg, og det er vi svært fornøyde med, sier Jonassen.

Det er selskapene Reinholdtsen Holding AS, SCO Invest Tromsø AS og Viking Group as som står som eiere av Viking Innovation AS.

– Krevende, men god prosess

– Det har vært en krevende men god prosess, og det har tatt tid for å ivareta alle sine interesser, sier Andre Reinholdtsen, eier av Myre Havbruk as, og primus motor i gruppen som nå overtar slakteriet i Alsvåg.

– Grupperingen bak Viking Innovation ønsker å gi ny giv til bygda Alsvåg, der vi ser at vi kan være en del av det store clusteret innenfor sjømat som er i Øksnes, sier Reinholdtsen.

Gruppen er integrert i alt fra fiske til salg til konsument.

– Dette ser vi som nødvendig for å lykkes ute i det store sjømatmarkedet, sier Reinholdtsen.

Viking Innovation AS overtar slakteriet 27. april. Selskapet jobber med oppstart tidlig i mai, og skal etter planen slakte laks for Cermaq i mai og juni.