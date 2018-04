– Fikk bakoversveis av kostnadsoverslagene

Øksnes

– Vi har behov for å få ei godkjenning og drøfting om moduler til Myre skole. Det har rent litt vann i havet siden sist. Vi har fått noen nye forskrifter og har noen pågående utredninger i forhold til politisk vedtak. Etter at vi vedtok å få på plass moduler ved Myre skole, sier rådmann Elise Gustavsen.

– I den forbindelse trenger vi noen beregninger og avgjørelser i forhold til størrelse, sier hun,

Tilleggsvurderinger

Å kjøpe verus å lease er det store spørsmålet.

– Dette er sammensatt, det handler om økonomo, praktisk tilrettelegging og pedagogiske forhold. Det ble gjort vedtak på at ungdomstrinnet i Alsvåg skal flyttes over, og man har vært nødt til å gjøre noen tilleggsvurderinger når vi går til det skrittet å få tak i moduler, sier Gustavsen.

Bakgrunnen er vedtak i kommunestyret i slutten av november i fjor, der Myre skole skal tilpasses for å ta i mot et økt elevtall.

– Vi har sett på elevtall fra høsten, antall ansatte fra høst 2018 og arealbehovet som er nødvendig for å ta i mot ekever fra Sommerøy skole, sier Bengt Stian Nilsen.

Det er behov for klasserom, grupperom, arbeidsrom og garderober. Også trafikksikkerhet må ihensyntas med et høyere elevtall. Der har vært nedsatt ei prosjektgruppe sammensatt av blant andre representanter fra skolene, kommunen og elevrådene.

Fire klasserom

– Behovet som fremkommmer er fire klasserom på 55-60 kvadratmeter, med et antatt elevtall på 18 elever, men det er mulig å ha flere elever, sier Nilsen.

Der trengs to grupperom, arbeidsrom for lærere, og garderober for lærere og ansatte samt garderobe for to klasserom. I tillegg kommer toalett til elever og ansatte og handicaptoalett. Bøttekott og et serverrom og et rom for kopimaskin, samt korridorer skal også modulene inneholde.

– Behovet tilsvarer 2-2,5 modulenheter, sier Nilsen, som i tildelingskriteriene har sett på kan anbydere oppnå totalt 100 poeng.

– Vi har bedt om å få se på tilbudt løsning, fordi vi trenger å gå inn og se på de beste løsninger, og leveringstid i prosjektet er også veldig viktig siden vi må ha dette på plass til skolestart, senest uke 31, sier han.

Nilsen tilføyer at der ikke er laget noen skisser eller lagt noen føringer fra administrasjonens side, der er tilbyder som har foreslått utforming av areal og finne de beste løsninger.

To anbud

Han poengterte at det også er tatt med inn i anbudet standard og normer for skoler.

Myre Trelast har lebert anbud på 13.812.100 kroner for modulene, mens JMB Modul AS har levert anbud på 12.875.750 kroner.

Myre Trelast har levert en planskisse på fire klasserom, to grupperom, garderober, og rom for IKT og server.

– De har valgt ei løsnig på en inngang. Også JMB tilfredsstiller det vi har bedt om, men har basert sitt forslag på inngang i begge ender, som gjør at man får litt kortere korridorer.

– Der er ikke innhentet priser på leie i denne omgang, vi har et estimat basert på vedtak i fjor høst, sa Nilsen og viste til leasing på 465.000 kroner, tomt og monttering til anslagsvis 2,4 mill, en total driftskonsekvens på 2,87 millioner kroner i år.

– Ved kjøp kan vi fordele kostnadene over flere år. Vi får en finanskostnad, drift og leasing på antatt sum på 3,1 million kroner, sa Nilsen.

19 millioner

Modulene vil medføre at skolegården blir mindre, og noen lekeapparat på fjernes.

At modulene er av standarden TEK17, påvirker kostnadene på det vis at de blir dyrere, men standarden gir bedre komfort og kvalitet.

– Der er vedtatt kjøp av noen lekeapparater ved skoler, og vi tenkte at en del av disse pengene kan brukes. Modulene vil bli bygget i henhold til lov og forskrifter og med standarder som vil gi elever og ansatte tilfredsstillende arbeidsmiljø og vil løse plassbehov, sier Nilsen.

Det har vært drøftet at ved god plassering kan modulene være med på å gi bedre trafikale forhold ved skolen.

Kostnadene ved drift det første halvåret vil være på 709.000 kroner, og kostnadene per år de neste årene vil være 1.418.000 kroner til driftskostnader. Det vil koste 465.000 kroner å leie tilsvarende moduler for et halvt år.

– Vi har lagt det dyreste anbudet til grunn, vi vet ikke i dag hvem som vinner, sier Nilsen som tok 13.812.000 pluss 100.000 kroner til inventar og utstyr, uforutsette kostnader, og byggeledelse og prosjektetring havner på en sum med prosjektkostnad på 19 millioner kroner.

Problem hvis mer enn 30

–Når det gjelder Alsvåg ungdomsskole når man flytta over fikk man noen overfylte ungdomsskoletrinn, er de tatt hensyn til i denne modulen?, spurte John Danielsen (Sp).

Ungdomskoletrinnet skal flyttes fra Alsvåg til Myre skole fra høsten 2019.

Skolesjef i Øksnes, Lill Sørensen gav svar.

– Både ja og nei. Det er tatt hensyn til at forutsetningene har endra seg underveis, med det vi har tatt med i saksutredninga. Vi må ha modul for å ivareta barnetrinnet. Ungdomstrinnet fra Alsvåg kan benytte den bygningsmassen som er i dag. Vi kan ikke ta inn barneskoleklasser på det området, sier hun.

– Det du spør om konkret er om det vil være ei utfordring dersom gruppene kommer over 30 elever, og da er det ei utfordring om det er stort nok i ungdomsskolebygget. Moduler er ei midlertidig løsning, det er ei utredning på gang for barnetrinnet ved Myre skole med ei premanent løsning. Når ungdomsskoletrinnet blir overført fra høsten, vil der være nye utfordringer hvis kull blir over 30 i hver klasse, sier Sørensen.

Danielsen reagerte på tapet kommunen risikerer å måtte ta når modulene skal selges om mellom 2 og 5 år.

– Vi risikerer å tape 9,8 millioner kroner, sier han.

– Jeg fikk litt bakoversveis

Prosjektkostnader på 19 millioner, fikk flere til å reagere.

– Jeg fikk litt bakoversveis når jeg fikk sakspapirene med kostnadene. Totalkostnadene er snart på høyde med en barnehage, for noen klasserom som, hvis vi er heldige, klarer oss med i noen få år, sier Tore Christiansen (KrF).

Han stilte spørsmål ved beløpet på en antatt salgsverdi på 6,5 millioner kroner for modulene, og om dette er sjekka grundig ut i markedet.

Christiansen hadde også mange spørsmål til regnestykket.

– Klarer vi oss med fire år i stedet for fem å endres styrkeforholdet mellom å kjøpe og leasing. Differansen mellom kjøp og leasing endrer seg vesentlig. Er det vurdert å kjøpe brukte brakker?

– Og hvis de er midlertidig, er det ufravikelig at det må være TEK17 eller er TEK10 tilstrekkelig?

Christiansen påpekte at Myre skole har TEK10, og synes det var underlig at brakkene skal være underlagt et strengeer krav.

– Hvor lenge kan vi bruke dem om de har TEK10 godkjenning?

Bengt Nilsen viste til at salgsummen for brakkene kan være på mellom 4 og 7 millioner, og mener kommunen må følge TEK17.

– Tar selvkritikk

Flere i formannskapet ga uttrykk for at kostnadene ved å kjøpe slike moduler var noe helt annet enn det de så for seg da elevflyttinga ble vedtatt.

– Du var ikke alene om å få hakeslipp, sa Yngve Hansen (Ap) han bad om gruppemøte.

Hansen startet debatten igjen med å ta selvkritikk som politiker.

– Når vi behandla denne saken i oktober i fjor lå der ei klar forutsetning for flertallet at dette var ei midlertidig løsning. Og vi signaliserte sterkt at vi så for oss ei utbygging på Myre skole, å få dette gjort på en skikkelig måte. Jeg tar selvkritikk på at vi ikke har vært klar nok og konkret nok med å få startet opp det arbeidet med ei premanent løsning ved Myre skole, sier han.

Hansen viste til at kommunestyret i Narvik har ved ungdomsskolen har planlag nybygg ferdig høsten 2020, og at de der bruker modulbygg med TEK10, nettopp fordi de er midlertidige.

– Det som gjør at vi er kommet i denne situasjonen er at vi ikke har vært tydelig nok på at dette skal være ei midlertidig løsning. Jeg føler ikke at jeg på noen måte kan gå for løsningen slik den ligger i dag. Kostnaden er ikke forenelig med det vi har sett for oss, penegbruk i en allerede pressa kommuneøkonomi, sier han.

Lite tiltalende

Tore Christiansen (KrF) la fram forslaget fra posisjonen, og understreket at de mener det er galskap å kjøpe noe som skal brukes i fem år, men nedbetales over lengre tid.

– Det tiltaler meg lite å kjøpe noe vi skal bruke i 4-5 år, også sitte med kapitalkostnader i 20 år, sier Christiansen.

Forslaget fra posisjonen legger opp til at kommunestyret opphever anbudskonkurransen, at Øksnes kommune kjøper brukte brakker, og administrasjonen bes kartlegge mulighetene i bruktmarkedet i forkant av kommunestyremøte 8. mai.

Formannskapet ber om at det avklares hvorvidt en kan ta i bruk brakker som tilfredsstiller TEK10 som en midlertidig løsning fram til nye, permanente lokaler er ferdigstilt. Dersom bruktmarkedet ikke er gjennomførbart, må det foreligge oppdaterte kostnadsberegninger for leie.

Formannskapet ber kommunestyret gjøre vedtak om oppstart av arbeid med funksjonsprogram for hele Myre skole med 2 paralleller. Administrasjonen bes forberede slik sak til kommunestyrets møte.

Rådmann Elise Gustavsen reagerte på at administrasjonen får bare noen få dager på forberede sak til den 8. mai, og hun ba om å få konferere med sine folk i administrasjonen for å høre om dette er mulig.

Konsekvensutredning

– Det er bra at posisjonen tar selvkritikk på dette, men jeg vil minne om at vi advarte om dette i fjor. Dette er hastearbeid, og da kommer det slike løsninger, sa John Danielsen (Sp) som la fram forslag på vegne av sitt parti og Frp:

Formannskapet vil sikre at elevene og de ansatte ved skolene ivaretas på en god og tilfredsstillende måte. Saken oversendes derfor til kommunestyret uten realitetsbehandling.

Til behandling i kommunestyret utredes konsekvens av overføring av Alsvåg ungdomsskole i 2019, herunder elevtallsutvikling og nye elevtallsnormer.

Danielsen sier han ikke ønsker en løsning med kjøp av brukte brakker, men påpeker at det haster også litt på grunn av elever som skal overføres fra Sommerøy skole høsten 2018.

– Vil ikke stoppe prosessen. Men at administrasjonen legger frem konsekvenser det vil være overføring av Alsvåg ungdomsskole i 2019 der elevkostander lagt på bordet. For å se helheta i dette før vi sier noe videre, sier Danielsen.

Han mener elever ved Sommarøy har det bedre enn der de er, i en velfungerende skole enn i brakker.

– Dette er bygg som tåler å brukes, bare så det er sagt. Vi i posisjonen forventer ikke at rådmannen skal legge fram planene for utbygging av skolen på Myre, men vi ønsker å signalisere at vi vil sette igang denne prosessen, sa Yngve Hansen.

Skal utredes

Etter at rådmannen hadde konsultert med administrasjonen kunne hun meddele at det er mulig å kartlegge muligheten for bruk av brukte moduler.

– Vi ser at mange av disse selges til høytbydende. Vi vil anbefale et rammevedtak, slik at vi kan delta i budrunder, sier Elise Gustavsen.

Hun kunne ikke svare på om det er mulig å skaffe moduler som tilfredsstiller TEK10.

– Vi kan utrede utleie av brakker. Disse kan leveres på kort tid, men det må være byggesaksbehandlet først, og godkjent av Areidstilsynet og dette kan ta noen uker, forklarte rådmannen.

Må ut på anbud igjen

Økonomisjef Jul Are Pettersen la til at dersom det skal leases moduler over flere år, må dette ut på anbud, fordi kostnaden vil overstige 1,1 millioner kroner. Den prosessen vil også ta noen uker.

I 2016 ble vedtatt at det skal utarbeides en tilstandsrapport for Myre skole, og at denne skal være ferdig til våren 2017. Der er gjort mye kartleggingsarbeid i denne, som kan brukes når hele Myre skole skal bli til skole med to paralleller.

– Vi får den ikke ferdig er funksjonsprogram til 8. mai, men arbeidet er godt igang og vi er ikke langt unna, sier Elise Gustavsen.

Administrasjonens forslag til innstilling ble enstemmig forkastet. Da de to andre forslagene ble stemt over ble posisjonens forslag, Ap, SV og KrF vedtatt mot stemmene til John Danielsen og Ken Ivan Reinholdtsen.