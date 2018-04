– Nå må vi tenke langsiktig

Øksnes

Sjef for vei, vann og avløp i Øksnes, Christian Haugen holdt ei orientering til formannskapet, etter at det tidligere i vinter var vanntrøbbel i kommunen.

– Vi fikk henvendelser i januar om at det var lukt og smak på vannet på Stø og Klo. Folk syntes det smakte guffent og hadde ei rar lukt, men når vi så på analyseprøver så hadde vi ikke avvik, sier Haugen.

Alarmbjeller

For å finne feilen begynte man å analysere behandlingen, flokkulerings-middel og pumpe, for å se om det var for mye restjern i vannet. Prøver tatt etter justering var gode og holdt seg innenfor krav når det gjelder restjern.

– Klagene fortsatte så vi prøvde utspyling. Og begynte å kikke i litteratur for å finne ut hva dette kan komme fra. Vi vet at det har vært en forferdelig tørr vinter. Vi har også tatt ekstraprøver på selve nettet for å se etter avvik og fant ingenting, sier han.

– Vi fikk tatt noen vannprøver like etter påske, som man ville vi skulle analysere for muggsopp. Vi tok prøver både i rentvannsbassenget og inne på anlegget, og fikk svar i overflata på høyvannsbassenget av det var for mange til å telle (FMT). Da gikk det noen alarmbjeller hos oss, hva i all verden var dette?

Deretter samla kriseledelsen seg, rådmann, ordfører og kommunelegen.

– Vi fikk ut med forbudsvarsel mot å bruke vann inntil vi hadde fått analysert en oppfølgingsprøve, sier han.

I mellomtiden sørget kriseledelse for at det ble levert ut rent vann på dunker, man informerte Vesterålskraft og abonnenter.

Gikk bredt ut

– Vi gikk bredt ut for å få ut informasjon, både på kommunens hjemmeside, på Facebook, via pressemelding og ved at vi puttet lapper i postkasser. Folk var litt forferdet over at det hadde tatt så lang tid før vi fant ut av dette. Vi fikk klager daglig fra enkelte, mens andre igjen sa at det ikke var så ille. Noen fortalte at når de hadde tappet litt, så var vannet fint, sier Haugen.

Det ble tatt 20 oppfølgingsprøver ute på nettet og på disse prøvene fikk man dårlig resultat på muggsporer, men etter ei uke var det nesten ingenting.

– Det er bestandig muggsporer i overflatevann. Vi hadde først 53 per hundre milliliter, mens den nye overvannsprøven viste 17. Vi spurte Folkehelseinstituttet hva de sa om grenseverdi, men der er ingen grenseverdi på muggsopp fordi det er ikke et problem, sier Haugen.

Han tilføyer at i Sverige hadde de tidligere en grenseverdi på 100 soppsporer per hundre milliliter vann, og dette har man brukt som en rettesnor.

– Men det er ikke muggsopp som er problemet. Råvannskilden er 7 meter dyp, derfor har vi flokkulering som fjerner farge, vannet blir filtrert og går gjennom et marmorfilter, deretter UV-stråling og inn i anlegg. Vi har valgt den løsningen fordi dette er humusholdig vann med høyt fargeinnhold, sier han.

Sluker oksygenet

Inntaket i kilden er på 6 meter, man boret i isen som var 95 centimeter tykk og foretok en nivellering. Her fant man et stort hulrom.

– Vannet var tappet ned 2,40 meter, fra inntaksledningen og opp til iskanten var det 2,60 meter. Med slike atmosfæriske forhold, ingen til-renning av nedbør og knallfrost er det organismer i vannet som forbruker oksygen, forklarer Haugen.

Og disse små rakkerne var det som stod bak.

– Når man ikke får tilført nytt oksygenrikt vann blir oksygenet forbrukt og det blir lavt oksygennivå i vannet og det kan medføre lukt og smak, sier Haugen.

– Der står vi i dag i samråd med Mattilsyn og Folkehelseinstitutt, det er for lavt oksygeninnhold. Normalt sett skal vanninntak i slike vann være under sprangsjiktet, der man har en stabil temperatur. Man får et mye bedre vann, fordi man slipper unna all den omrøring som skjer oppe i vannet, som vil komme inn i ledninga. Man kan også få forskjellige saker og ting inn, som for eksempel måseskitt, sier han.

Konklusjonen på vinterens problem er klar.

– For grunn kilde er hovedproblem, og når vi ikke får til-renning så får vi lukt og smak på vannet, sier han.

Ordner seg av seg selv

Egentlig skulle man bestille spesialprøver for å måle oksygeninnhold, men det viste seg at disse flaskene måtte bestilles fra utlandet.

– Nå smelter det og vi får til-renning så vi vet ikke om det er hensiktsmessig å ta prøver. Vi skal spyle ut i løpet av noen netter med mer oksygenrikt vann og etter det tenker både vi og Mattilsynet at dette vil gå over av seg selv, sier han.

Spørsmålet er hva skal man gjøre på lang sikt?

– Kan vi tilsette ozon? Eller ha en ny kilde, det er mer langsiktig, og det er der vi arbeider nå, sier Haugen.

Politikerne satte pris på orienteringen og Yngve Hansen som selv bor i området bemerket at varslingen fungerte utmerket.

– Mitt inntrykk er at varslingen fungerte veldig godt, for dette visste samtlige på Stø i løpet av «no time», sier han.