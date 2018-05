Konsert med MiNensemblet på Nyksund brygge

Øksnes

– Dette er en svært energisk og spennende klassisk konsert på høyt nivå, sier Tonje Thue i ei pressemelding om duokonserten med MiNensemblet på Nyksund Brygge fredag 11. mai.

Blant de fremste

Musikk i Nordland er Nordland fylkeskommunes fagenhet for musikk.

– Siden oppstarten i 1992 har vi produsert konsertopplevelser av høy kvalitet, og sørget for at disse har nådd ut til alle kriker og kroker av vårt langstrakte fylke. Våre fast ansatte musikere utgjør det vi kaller MiNensemblet, og er, tør vi påstå, en av de fremste kammermusikkgruppene her til lands, sier Thue.

Ikke bare holder MiNensemblet svært høyt kunstnerisk nivå, men sammensetningen av individuelt sterke strykere, blåsere og klaver byr på en besetningsallsidighet få andre grupper kan matche. Et typisk konsertår for MiNensemblet kan dermed dekke hele spekteret fra barokk- og tidligmusikk til samtidsmusikk og jazz.

Variert repertoar

Konserten med MiNensemblet blir i vakre omgivelser på Nyksund Brygge. Konserten vil by på et spennende og variert repertoar fra ulike epoker av musikkhistorien, med musikk av Ludwig van Beethoven, Aleksandr Skrjabin og Dmitri Shostakovich.

De medvirkende musikere i konserten er Hans-Urban Andersson (cello) og Srdjana Jovanovic (klaver).

Musikk i Nordland er Nordland Fylkeskommunes enhet for musikk og har et fast ansatt ensemble med musikere og en administrasjon, lokalisert i Narvik. MiNensemblet gjør hovedsakelig konserter i Nordland, men er også representert i hele Norge og utlandet med jevne mellomrom.