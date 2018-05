Øksnes kystlag får 30.000 til miljøtiltak

Øksnes

– Marin forsøpling og miljøforurensning er et problem og en bekymring for alle som virker på kysten, også oss. Vi er glade for at Stiftelsen UNI nå hjelper oss å realisere mange fine tiltak, sier prosjektleder Tuva Løkse i Forbundet KYSTEN i en pressemelding. Forbundet jobber med å ta vare på norsk kystkultur. 127 kystlag er medlem i paraplyorganisasjonen.

Forbundet deler ut pengene i samarbeid med Naturvernforbundet. De fordeles til kystlag som har søkt om støtte til å iverksette miljøtiltak.

"MS Lykken" hedret med pris Lørdag kveld mottok Øksnes Kystlags båt "MS Lykken" pris for best bevarte motor eller teknisk innretning.

Øksnes får penger

Et av dem er kystlaget i Øksnes.

De får utbetalt 30.000 kroner, som etter planen skal gå til en strandryddebåt - og et såkalt "bio-toalett".

Det finnes flere varianter av slike toaletter, felles er at det er toaletter som kan brukes steder hvor det ikke er innlagt vann, og som er miljøvennlige fordi avfallet blir til kompost, og anlegget er lukka slik at fluer og lignende ikke slipper inn. Dette er planlagt bygget ved naustet til kystlaget.

17 prosjekter

Totalt 17 prosjekter er tildelt midler. Det er snakk om alt fra installasjon av filtre på ferger til utbedring av avløpssystem og fjerning av oljetanker og annen forurensning i grunnen.

Marinbiolog Per-Erik Schulze i Naturvernforbundet sier i pressemeldinga fra Forbundet Kysten at kystlagene har noe å lære resten av befolkninga:

– Tradisjonskunnskapen kystlagene holder levende er ikke bare viktig for vår identitet men kan også lede inn i fremtiden: å ta vare på og reparere ting istedenfor bruk og kast, å kunne produsere ting man trenger lokalt med egne hender, å kunne ta seg trygt frem på havet og å bruke nærmiljøet til rekreasjon og matauk på en hensynsfull måte.

Damene i Øksnes kystlag: – De klarer seg ikke uten oss Øksnes Kystlag trekker fullt hus under Vesterålen skreifestival. I Løftingen på Sommarøy går tradisjonsmat unna som varmt hvetebrød, akkompagnert til lyden av utgammel Saab diesel.

Samtidig kritiserer han også kystfolket:

– Vi har med tiden smertelig erfart at havet ikke er uendelig, og at det ikke en avfallsplass. Så ikke alle «kysttradisjoner» er verdt å fortsette med. Det er flott å se at kystlagene med sine miljøprosjekter vil gå foran i å redusere utslipp og energibruk i historiske bygg og fartøy, rydde opp i marin forsøpling og gjenoppta metoder for miljøvennlig lokal utstyrsproduksjon, sier han i meldinga.