Forbyr heliumballonger

Øksnes

Også kommunestyret i Øksnes legger ned forbud mot bruk av heliumballonger i kommunen, men vil vente til etter nasjonaldagen med å innføre vedtaket. Dermed har tre av fem vesterålskommuner sagt nei til heliumballonger.

Hadsel og Sortland har allerede vedtatt forbud mot heliumballonger i kommunene. Spørsmålet om forbud mot heliumballonger startet i Nordland med en uttalelse fra fylkestinget i april. Representanten Hilde H. Vottestad fremmet ønsket på vegne av Øksnes SV.

Kommunestyret ville imidlertid vente til 18. mai med å innføre forbudet, fordi det allerede er kjøpt inn helium for årets feiring, og at det ville bli tap for de som selger ballonger på 17. mai dersom årets nasjonaldag omfattes av forbudet.

Forsøplingsproblem

En god del kommuner hadde i fjor forbud mot heliumballonger på nasjonaldagen, blant annet i Bodø. Bruken av heliumballonger er ikke bare et et forsøplingsproblem, men bruker en gass som man trenger til langt mer nyttige formål, går det fram av saksforberedelsen til kommunestyret i Øksnes.

Heliumgass

Et forbud vil gjøre folk mer bevisste på de negative sidene, og på å skape bedre holdninger til vårt eget forbruk av plast og naturressurser, heter det. Noe av argumentasjonen er at det spekuleres i at det kan bli mangel på heliumgass. Øksnes kommune har sagt seg positiv til oppfordringen fra Nordland fylkesting.

Øksnes konkluderer med at kommune ønsker å følge oppfordringen fra Nordland fylkesting med bakgrunn i at den ser verdien i å avvikle all bruk og salg av heliumballonger, og sammen bidra til et renere Nordland.

Kommunestyret har derfor vedtatt forbud mot salg, utdeling eller spill av heliumballonger ved arrangementer på kommunal grunn.Men altså ikke for årets 17. mai. Øksnes skal ta dette inn som et moment når kommunens utleiereglement skal revideres om ikke lenge.

Plastforurensning

Hilde Høidal Vottestad fra Øksnes SV kom med et tilleggsforslag om at kommunen bør gjøre en kartlegging av kommunens bruk av plast og mikroplast.

– Vi bør være mer opptatt av bli en plastfri kommune, sa hun, og oppfordret representantene til å gjøre en kartlegging av kommunes bruk av plast og mikroplastf kan gjennomføres. Og at det blir styrende for kommunens arbeid mot forurensning, noe kommunestyret sa seg enig i.