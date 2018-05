– Dette er unikt, målet er at det blir en tradisjon

Øksnes

Det er Øksnes Jeger- og Fiskerforening som står bak mesterskapet sammen med Andøya JFF og Sortland JFF.

Fredag startet mesterskapet opp i Andøy med 15 deltakere og lørdag var det 13 skyttere i aksjon på Elverum, skytebanen til Sortland Jeger og fiskerforening som ligger i Skjærfjorden i Øksnes.

– Veldig bra

Søndag avsluttes det 300 skudds mesterskapet i jegertrap i Øksnes, på Tretinddalen skytebane. Der blir det også avholdt finale, når de gjeveste skytterne skal tevle mot hverandre.

– Et veldig bra arrangement, sier Tor Asbjørn Næsby, som startet med skytesport for et år siden. Han fikk treff på 21 lerduer i serien på totalt 25.

I tillegg til deltakere fra Vesterålen, var det også noen som hadde tatt turen fra Fauske, Bodø og Sørfold for å delta.

– Det er det som er fint med slike stevner som dette, da får man deltakere fra hele fylket til å komme, sier Gøran Dreyer.

Unikt samarbeid

– Vi hadde håpet på enda bedre deltakelse, men i morgen når skytingen pågår i Øksnes kommer det trolig enda flere for å konkurrere, for vi har en del lokale skyttere som kan komme til å stille. Siden første gang vi arrangerer dette, synes vi det har vært bra med folk, sier Gøran Dreyer i ØJFF.

Mens skytingen pågikk i Andøy fredag i litt hustrig vær, var det strålende forhold lørdag. Dreyer roser samarbeidet man har fått til på tvers av tre av jeger- og fiskerforeningene i Vesterålen.

-Det er et unikt samarbeid, og målet er at dette skal bli en tradisjon. På sikt håper vi at vi får med oss Bø og Hadsel også, slik at alle kommunene blir med, sier Dreyer.

Initiativtakeren startet planleggingen i fjor høst sammen med Steve Johnsen, Sondre Mortensen i ØJFF og Jim Roger Haugen i Andøy JFF.

– Det startet med en ide også har det fått modne seg litt, og blitt til dette samarbeidet. Å arrangere et mesterskap sammen er mye bedre enn at vi har stevner hver for oss, sier Dreyer.

Finale søndag

Det er et aktivt miljø i Vesterålen, og tilbudet er allerede bredt med en rekke konkurranser, og en cup i jegertrap som går over ni skytinger.

Særlig Øksnes Jeger- og fiskerforening har mange arrangement på sin terminliste, og øksnesværingene har også en flombelyst skytebane som er åpen året rundt.

– Tilbudet vi har i dag er svært godt, også i norgessammenheng. Vi har flere 50 skudds stevner, som man arrangerer på hverdager. Slikt sett er det imponerende, når du ser på det samlete tilbudet som er i regionen, sier Dreyer.

– Vi premierer hvert stevne i Vesterålsmesterskapet individuelt, i tillegg til at der er en finale og ei samlet premiering. Målet er at dette mesterskapet skal bli en årlig tradisjon, sier Gøran Dreyer.

Kidnappet brudgommen

En som fikk en spesiell dag på mesterskapet i jegertrap var Christer Fredriksen, han kommer opprinnelig fra Stø i Øksnes, men er bosatt i Bodø.

Og lørdag ble den kommende brudgommen kidnappet, etter at kameratgjengen hadde alliert seg med skytelederne på Elverum.

– Vi har kjørt helt fra Bodø for å gjøre dette, nå skal vi kidnappe Christer og vi har med oss kostyme til han, som han skal få ha på seg når han skyter en æresrunde. Deretter bærer det til Sortland storsenter, der vi har laget en rebus, sier Erlend Nikolaisen.

Kameratene fra Bodø hadde også med paintballutstyr, og i løpet av utdrikningslaget var det en av aktivitetene, i tillegg til grilling og det sosiale utover kvelden.

– Vi fant ut at vi måtte gjøre dette, fordi Christer reiser til Syden neste uke, de skal gifte seg på Mallorca, sier Nikolaisen.

Og brudgommen selv var både lattermild og forbløffet, i det han fikk øyne på gjengen,

– På en skala fra en til ti, hvor overrasket er du nå?

– Veldig!

NB: For ordens skyld, journalisten er medlem i Sortland JFF og sitter også i styret i foreningen.