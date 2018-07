Mannskap på M/Tr «Holmøy» donerer penger fra brekkvakter til Truls-fondet

Øksnes

Minnefondet til savnede Truls Henrik Johansen (23) har fått inn donasjoner fra både privatpersoner og bedrifter og via auksjon av kunst.

Flytter søket østover: Store styrker leter etter Truls Johansen i dag Politiet startet i dag en intensivert leting etter den savnede Truls Johansen, som forsvant 15. juni på uklart hvis.

Eirin Hansen startet innsamlingen, og er sterkt berørt fordi man i hennes nærmeste familie har opplevd å miste noen på havet. Samboeren Tommy Arntsen mistet sin far på havet for over tjue år siden, og også den gang ble det startet en privat innsamling for å dekke utgifter til søk.

– Det er 22 år siden det skjedde, og en gang kom søket opp i 650.000 kroner. Så vi vet at det er kostbart å drive søkeaksjoner etter savnede på havet, sier Eirin Hansen.

Likhunder gir nytt håp

Hun sier mange har fått nytt håp, nå som de svenske spesialtrente likhundene settes inn i søket fra onsdag ettermiddag. Disse hundene har en fantastisk luktesans, og har blant annet vært brukt til å finne levningene etter Kim Wall.

Søket etter Truls Johansen: Får bruke svenske likhunder Politiet har fått tillatelse til å ta i bruk likhunder fra Sverige. De håper hundene kan komme i søk onsdag denne uka.

– Jeg håper bare de klarer å finne striken. Da ville man fått svar på mange spørsmål, og ikke minst for de etterlatte er det utrolig viktig. Nå har vi trua nå på at hundene skal kunne klare finne han, sier Eirin Hansen.

Innsamlingen hun startet går i sin helhet til familien og til å dekke utgifter i forbindelse med søket de frivillige har gjennomført med ROV.

Viljar i søk med ROV ved Hjellsandøy: – Jeg tror vi har sjekket ut 10.000 steiner i søket til nå Onsdag var Andre Reinholdtsen med «Viljar» ute i ROV-søk ved Hjellsandøy. –Vi tester ut en ny sporsender på ROV-en, samtidig som vi kjører fullt søk, sier han.

– Håper det blir litt til alle. Det er først og fremst søket med ROV-en som er dyrest. Målet er at vi klarer å samle inn så mye at man i etterkant kan fordele rundt omkring på de som har deltatt i søket, sier Hansen, som synes den støtten folk, bedrifter og frivillige har vist, er enestående.

– Tenk at vi har samlet inn over 800.000 kroner på en måned, noe som er ganske fantastisk. Ennå venter vi på svar fra noen bedrifter, men det er også mulig for den å gi til fondet uten at de har fått henvendelser. Og folk må gjerne fortsette å vippse, sier hun.

– Utrolig rørende melding å få

Målet er å nå 1 million kroner til minnefondet. Og forleden fikk Eirin ei helt spesiell melding fra fabrikksjefe Jahn Eric Chruickshank, som er på tråleren «Holmøy» i Prestfjord havfiske.

– Det var ei vanvittig rørende melding han hadde sendt, om hvordan de hadde reagert om bord, sier Hansen.

Om bord på Holmøy var det mange som har jobbet sammen med Truls på havet, og som også kjente han privat:

– Vi gikk til land med en av mannskapet som kjente Truls veldig godt. Samt en av de eldste om bord, han tok til tårene da han fikk høre om det tragiske som hadde skjedd. Truls kalte han bare for «papa bear» da Truls hadde en av sine første turer på trål, skriver Chruickshank.

Han skriver at han tror Truls den gang var om lag 17 år gammel.

Og at han ble erklært savnet og omkommet berørte mange om bord, også skipperen som har hatt med Truls selv på båten Prestfjord. Også formannen kjente den savnede godt.

– Dette ble en rar tur for oss. Alle var i en egen tankeboble hele turen, skriver han og forklarer at mannskapet om bord har snakket sammen om brekkvaktene de går, som innebærer at en vakt overlapper og varer åtte timer i stedet for seks, og at de har valgt å gå sammen og donere pengene fra disse vaktene.

Inderlig håp

– Jeg har snakket med alle om bord om å donere de pengene vi får for våre brekkvakter, til Truls sitt minnefond, skriver Jahn Eric Chruickshank, som ber om å få kontonummeret til innsamlingen, og skal sørge for at dette videreføres til rederiet slik at bidraget fra «Holmøy» kommer inn.

– Tusen takk for det flotte arbeidet du gjør. Jeg håper så inderlig at de finner Truls nå, skriver fabrikksjefen på «Holmøy» i meldingen til Eirin Hansen.

– Dette var utrolig sterkt for meg å lese. Alle er enige om å gi alle brekktimene sine til dette og med antallet timer vil det utgjøre 20.000 kroner. Og fabrikksjefen utfordrer de andre båtene til å gjøre det samme, sier Eirin Hansen.

Mer kunst auksjoneres bort

Auksjonen av kunst i forbindelse med innsamlingen har gått veldig godt, totalt 16.000 kroner er kommet inn via dette.

– Hammer-bildet alene fikk inn 9.000 kroner. Nå venter vi på et bilde fra Gunn Vottestad som skal auksjoneres, og det ser ut til at auksjon av kunst er med på å gjøre at det kommer inn fine bidrag til fondet. Når det gjelder vipps har det dabbet litt av, men vi oppfordrer folk til å fortsette å gi, sier hun.

Med den forrige auksjonen er det totalt i fondet 809.000 kroner, pluss de 20.000 fra trålmannskapet på Holmøy.

– Når jeg tenker på det, er det egentlig helt utrolig at man på fire uker har samlet inn så mye penger. Men vi trenger det. Familien er opptatt av at alle som har stilt opp og alle som har vært med kan få fra fondet. Og det tikker inn på det hele tiden slik ståa er nå. Det er utrolig trivelig at folk stiller opp for å gi sin støtte, sier hun.