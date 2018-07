– Vi er evig takknemlige for all støtte

Øksnes

Forbi noen sauer og en lama åpnet festivalområdet seg, med scenen plassert nesten i fjæra. Da VOL ankom litt før åpninga, var flere titalls frivillige i sving med å gjøre siste finish.

I helga starter Vesterålens ferskeste musikkfestival Til helga går Naustvikafestivalen av stabelen på Meløya i Øksnes.

En av to initiativtakere til festivalen, Edvard Michailoff Pettersen, forteller at de er veldig fornøyde med billettsalget.

– Vi har plass til maks 300 publikummere, og har enda noen få billetter igjen, sier han.

Ville hjelpe til

En av de rundt 80 frivillige er Kine Reierth fra Sortland, som skal jobbe i bar og servering.

– Arrangørene er jo begge kompiser av meg, så jeg ønsker jo å hjelpe til å få festivalen gjennomført, forteller Reierth.

Planlagt et halvt år

Michailoff Pettersen og festivalsjef Mathias Pettersen, som begge er fra Meløya, har holdt på med planleggingen i et halvt år, men mener at de kanskje skulle hatt et helt år på forberedelser.

– Allikevel er jeg ganske så sikker på at vi godt skal klare å lande dette på to ben, forteller Michailoff Pettersen.

Det er ikke tvil om at de har sommerfugler i magen.

- Evig takknemlig

Festivalen har om lag 80 frivillige, og de er Michailoff Pettersen evig takknemlige for.

–Vi har fått masse støtte og hjelp både fra frivillige og familie, for ikke å snakke om det lokale næringslivet.

Naustvikafestivalen 2018: Joddski headliner for årets festival Hiphop-legenden Joddski er headliner for årets festival, når den aller første Naustvikafestivalen går av stabelen. – Vi søker også etter frivillige til årets festival, sier festivalsjefene Edvard M. Pettersen og Matias Pettersen.

- Stor kudos til arrangørene

I en slik liten bygd på utsiden av Vesterålen er det ikke noen selvfølge med god internett-tilkobling. Øksnes, og bebyggelsen på Meløya, var en av de første i Vesterålen som fikk fibernett.

– I Øksnes er det 82 prosent av befolkningen som har tilgang til fibernett, mens det i Nordland kun er 69 prosent. Det er ganske bra, sier Magnus Hjelle, prosjektleder i Vesterålskraft.

Vesterålskraft har sponset Naustvikafestivalen med både tilgang til strøm og internett, samt gitt dem en sjekk på 20.000 kroner. Dette fordi at de gjerne ønsker å støtte lokale initiativtakere.

– Når initiativet, planer og ønsket om realisering er der, er det fint å gi støtten som gjør det mulig å gjennomføre, konkluderer han.

Hjelle beundrer festivalarrangørene stort.

– Det er virkelig stor kudos til kunder som tør å tenke stort, sier han.

Utfordring

Det poengteres at lokasjonen til festivalen er den største utfordringen.

– Vi har jo ikke valgt å gjøre det enkelt for oss selv i og med at Meløya ligger så lite sentralt til. Skulle vi plutselig mangle noe må vi jo faktisk reise helt inn til Sortland, men det håper vi ikke skjer, ler Michailoff Pettersen.

Det de derimot ikke trenger å reise langt for å få tak i, er lokal mat og drikke.

– Vi er veldig stolte over å ha et samarbeid med Gastropubben Naustvika i Nyksund, slik at vi kan tilby lokal mat og drikke.