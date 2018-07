Øksnes

Kai Freddy Evensen, som sitter i nevnte arbeidsutvalg, forteller at styret i årets utgave av Havnedagan, vil være til stede i forbindelse med NRK-sendingene.

– Vi vil at folk skal nyte Nyksund under kontrollerte forhold. Derfor vil vi være en aktør som kan ivareta utfordringene som NRK ikke kan ta selv. Vi vil være en bidragsyter for at ting skal flyte, sier Evensen.

Bussbillett blir inngangsbillett

Han understreker at alle som har lyst til å komme til Nyksund onsdag og torsdag, kan gjøre det, men at det i den forbindelse blir nødvendig med forholdsregler for å unngå kaos.

– Det er derfor veien er stengt for vanlig trafikk, men det vil være mulig å kjøpe bussbillett til Nyksund. Bussbilletten blir også en inngangsbillett. På den måten blir det enklere for oss og Nyksund vel, som vi samarbeider med, å kontrollere hvor mange som kommer, av sikkerhetsmessige hensyn. Vi kan ikke forvente at næringslivet har kapasitet til å ivareta sikkerhet og kontroll når det er snakk om så mye folk, forklarer Evensen og legger til at også Redningsskøyta Knut Hoem vil ligge i Nyksund den tiden arrangementet varer.

Båt fra Myre

I tillegg til buss, blir det også mulig å komme seg til Nyksund sjøveien, med båttransport. Avgang blir fra allmenskaia på Myre.

– Vi håper på godvilje og forståelse, særlig overfor Nyksund befolkning, for at vi må ha en viss kontroll med hvor mange som tar turen til Nyksund, sier han, og oppfordrer folk til å gå inn på Havnedagans Facebook-side, i tillegg til både DTNs hjemmeside, og kommunens hjemmeside, for å finne mer informasjon om arrangementet.

– Dette skal bli en uforglemmelig folkefest, der vi samtidig skal ivareta publikum. Vi oppfordrer at alle kommer med et smil, men samtidig har forståelse for at det vil være noen begrensninger, slår Kai Freddy Evensen fast.