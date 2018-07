Else Kåss Furuseth går med Monsen i Vesterålen

Øksnes

Sommeråpent-ansvarlig Thea C. Flinder og resten av NRK teamet, har nå ankommet regionen. Først ut er Øksnes, med sendinger fra Nyksund ondag og torsdag.

– En veldig spent gjeng

– Vi er underveis i Vesterålen, og er ikke så langt unna Nyksund. Vi regner med å være framme om 50 minutter. Vi er en veldig spent gjeng, sier Flinder.

NRK-teamet skal bruke ettermiddagen til å gjøre seg kjent med Nyksund.

– Vi skal bruke ettermiddagen til å rigge oss til og planlegge for morgendagen og første tur. Vi har gledet oss enormt til denne turen. Virket som været er med oss også, sier Thea C. Flinder.

– Vi gleder oss til å utforske og vise fram den flotte naturen i Vesterålen og håper så mange som mulig ønsker å bli med på tur eller tar turen til Nyksund og Bø hvor Sommeråpent har base, sier hun.

Og det er allerede god stemning:

– Mye positivitet og lokalt engasjement har møtt oss allerede, så det tyder på at dette blir en veldig flott uke, sier Flinder.

Strålende fornøyd

I forrige uke startet årets sommertur med Lars Monsen i spissen. På premiereturen på Hardangervidda, som ble sendt på NRK1 torsdag 12. juli, fulgte 37.000 seere med på den fem timer lange turen. Det ga en markedsandel på 22 prosent. 268.000 var innom sendingen i minst ett minutt.

Antall seere på fredagens minutt for minutt-sending lå på 39.000, og disse tallene økte på lørdagen til 50.000. På søndagen lå tallet på 77.000 seere.

NRKs «Sommeråpent» koster over 20 millioner NRK-satsingen «Monsen minutt for minutt», med tilhørende kveldssendinger av «Sommeråpent», koster 20,3 millioner kroner. Riktig pengebruk, mener NRK.

– Det er tydelig at folk setter pris på opplevelser fra fjellet. Vi er strålende fornøyd med første uken, sier Thomas Hellum, som er prosjektleder for «Monsen minutt for minutt».

Onsdag starter turene i Vesterålen, der dronningruta er først ut, med vandring fra Nyksund til Stø. Deretter settes kursen for Bø. Her kan du se turene Monsen skal gå i vår region:

Turtrasseene "Monsen minutt for minutt": Her finner du oversikt over hvor og hvilke dager Lars Monsen skal gå når han kommer til Vesterålen: Kilde: NRK.no og UT.no. Onsdag 25.7: Monsen går fra Nyksund til Stø over fjellet. Sommeråpent fra Nyksund og Stø.

Torsdag 26.7: Monsen går fra Stø tilbake til Nyksund langs kysten. Sommeråpent fra Nyksund.

Fredag 27.7: Monsen går over Breitinden til Guvåghytta. Sommeråpent fra Vinjesjøen i Bø og Guvåghytta.

Lørdag 28.7: Monsen går over til Lynghaugtinden fra Fjærvoll, til teltleir ved Korselva. Sommeråpent fra Vinjesjøen og Korselva.

Søndag 29.7: Monsen går fra teltleir ved Korselva over Vetten til Bøhallen. Sommeråpent fra Vinjesjøen i Bø.

Else som turkamerat

Monsen har med seg turkamerater, og i Vesterålen er det Else Kåss Furuseth som skal gå. Komikeren skal bli med Monsen på 8–15 kilometer lange daglige fjellturer og overnatte ute i telt. De vil også få noen oppgaver som de skal løse, som man får se resultatet av i NRK-programmet «Sommeråpent» hver kveld.

– Else er ukesgjest og skal gå med Lars alle dagene, sier Thea C. Flinder.

"Lars Monsen minutt for minutt": Lokale kjendiser blir med Monsen på tur Flere lokale «kjendiser» skal på tur sammen med Lars Monsen.

Da folkevandringen startet, var Maria «piateed» Stavang var i følget op Hardangervidda og Herma Flesvig i Jotunheimen. I tillegg er Adam og Mutta fra TV-serien «Skam» og P3-programmet «Andregenerasjonen» med på tur til indre Troms i neste uke.

Her er gjestene i Sommeråpent:

Onsdag 25. juli: Nyksund:

Rikke Lind, generalsekretær i Redningsselskapet

Tord Theodor Olsen

Torsdag 26.juli: Nyksund:

Marinbiolog Pia Ve Dahlen, marinbiolog

"Tanglaben"

Fredag 27. juli: Vinjesjøen i Bø:

Sondre Justad

Lørdag: 28.juli, Vinjesjøen i Bø:

Elisabeth Benonisen

Blogger Sophie Elise Isachsen og Jan Olav Isachsen

Marion Ravn (gjest og spiller live)

Lokalt mannskor

Søndag 29.juli Anno-vinner Linn Elise Rølvåg og Farmen-vinner Laila Lochert

Adrian Lund, Bendik

Utfyller hverandre

«Sommeråpent», som sendes på NRK1 om kvelden, hadde 454.000 seere på premieren 12. juli, og en markedsandel på 52 prosent. I løpet av helgen lå tallene for «Sommeråpent» på 286.000 (fredag), 346.000 (lørdag) og 397.000 (søndag).

– «Sommeråpent» har de største tallene og er flaggskipet på kvelden - og det er som forventet når programmet går i beste sendetid. «Monsen minutt for minutt» på dagtid er et program folk er innom innimellom, og er viktig som innholdsprodusent til kvelden. De to programmene utfyller hverandre, sier Hellum.