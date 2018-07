Har samlet inn over 841.000 til Truls Henrik Johansens minnefond

Øksnes

Som initiativtakeren tidligere har nevnt til VOL synes hun det er fantastisk at de har greid å samle inn så mye penger. Hun vet ikke hvor mange givere det har vært til minnefondet så langt.

– De første dagene skrev jeg ned for hånd hvem som hadde gitt hva, men det var før jeg kom på at man kunne ordne det slik at folk kunne vippse rett inn på minnefondet. Nå har jeg utallige A4-sider med kontoutskrifter, så det blir en god bunke til slutt.

Samtidig sier Hansen at innsamlingen nå går litt sakte.

– Hvis vi skal nå målet på 1 million kroner må bedriftene støtte mer opp, for jeg tror de private har gitt det de kan, forteller Hansen.

Samler inn penger via auksjon

Tidligere har det blitt auksjonert bort to bilder, samt en klokke.

– Nå har vi ute et bilde som er Gunn Vottestad har donert, og som Galleri Vesterålen har sponset med ramme. Nå er budrunden på det bildet oppe i 5.000 kroner, opplyser hun.

Det er også noen private som har auksjonert bort ting til inntekt for minnefondet.

– Det virker nesten som at det er slike ting som må gjøres for at det skal komme inn penger, forteller Hansen.

Privat søk koster

Siden Truls Henrik Johansen forsvant natt til 14. juni har det vært private søk i tillegg til søkene politiet har gjennomført. Politiet vil avslutte søket onsdag, og Hansen er vet ikke om private søk vil pågå videre.

– Vi har ikke fått snakket om det enda, så det er jeg usikker på.

Det som derimot er klart er at private søk koster penger.

– Jeg tror alt vi har samlet inn vil gå, for når det koster 50.000 kr dagen ruller pengene fort ut, forteller hun.

Dermed er de avhengige av flere givere hvis det skulle vise seg at søk på privat initiativ skal fortsette.