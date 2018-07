Øksnes

Pettersen forteller at de hadde 279 innbetalende, og med godt over 50 frivillige ble det god stemning.

– Folk storkoste seg, konkluderer han.

Lørdag ettermiddag gikk Naustvikafestivalen på Meløya i Øksnes av stabelen, og her får du se bildene.

Gikk som planlagt

Ifølge Pettersen gikk alt som planlagt.

– Vi fikk inn vektere slik at det ble en ekstra trygghet på området. Politiet kom også innom med til sammen tre biler i løpet av kvelden.

Rett før området åpnet lørdag sa Pettersens medarrangør, Edvard Michailoff Pettersen, til VOL at festivalens lokasjon kunne gjøre det utfordrende hvis de etter hvert skulle mangle noe. I dag kan Pettersen fortelle at de slapp unna å reise langt for å få tak i noe.

– Vi hadde jo superlokalt øl som ble brygget 200 meter oppi veien fra der festivalen lå, og jeg tror ikke det var så mye til overs av hverken det eller maten. Tom gikk vi derimot ikke, sier Pettersen.

Festival også til neste år

Arrangørene har ikke finregnet på det økonomiske resultatet enda, men de vet at festivalen gikk med overskudd.

Festivalen fikk en del støtte og hjelp fra lokalt næringsliv.

– Vi er veldig takknemlige for det, og for at publikum kom. Vi er både stolte og takknemlige.

– Blir det festival til neste år også da?

– Det blir festival til neste år, garantert! slår festivalsjefen fast.

Selv om de allerede har startet å planlegge neste års arrangement, starter de for fullt med planleggingen til høsten.

– Vi ønsker å utvide, men hvorvidt vi er klare for en ekstra dag er usikkert. Vi kommer i hvert fall til å ha en lengre festival der vi åpner området tidligere.

Vil fortsatt satse lokalt

Ifølge Pettersen kan det også hende at de kommer til å få inn litt større artister.

– Det hadde vært morsomt, men vi ønsker fortsatt å satse lokalt.

Han føler at de traff ganske godt på programmet i år, og tror ikke det hadde vært kjipt hvis de hadde laget den samme festivalen til neste år.