Avslutter søket uten funn

Øksnes

Politiet sendte onsdag ut en pressemelding hvor de informerer om at de i dag avslutter søket etter Truls Johansen, slik VOL omtalte mandag.

Det har ikke blitt gjort funn under havsøket.

«Etter en grundig vurdering avsluttes i dag det aktive søkearbeidet og man går over i en overvåkingsfase. Det vil si at vi vil følge med på land og i havoverflaten, men det det vil ikke foregå letearbeid med den systematikk og intensitet som har vært i de snart seks ukene som har gått,» står det i pressemeldinga.

Samtidig takker politiet alle som har hjulpet til.

«Målet og ønsket har hele veien vært at vi skulle finne savnede. Det har vi dessverre ikke klart. Politiet vil gjerne benytte anledningen til å takke alle som har bidratt i søket, for den innsats som hver enkelt har lagt ned i et forsøk på å finne savnede.»

Siktelsene mot de tre mennene som kort tid etter hendelsen ble siktet, står selv om Johansen ikke er funnet.

– Saken etterforskes fortsatt med full styrke og siktelsene til de tre som er siktet i saken opprettholdes, sier Steffen Ravnåsen, seksjonsleder for påtale i Lofoten og Vesterålen i pressemeldinga.