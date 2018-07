Folkehavet ut på sjarmøretappe

Øksnes

Bengt Stian Nilsen i Vesterålen turlag, sier det er anslått at det var om lag 500 som gikk den luftige delen av Dronningruta onsdag.

– Hvor mange som går i dag er vanskelig å estimere, men det er mange. Jeg tror vi kan konstatere at dette er en suksess, sier Nilsen som tilføyer at det ikke har vært en eneste skade så langt.

– Det virker som alt av folk har kosa seg, og det er det vi har jobbet for, sier han.

Den første som merket løypa

Blant de som går er Anne Margrete Torseter, som sammen med mannen sin var den som merket Dronningruta i 1992. Året etter gikk den første turlagsturen langs løypa.

– Vi hadde ikke gått hele runden da vi merket den, så vi lærte litt underveis og måtte se oss litt om, særlig i de bratte partiene, sier Torseter, som er en fjellgeit av rang og også har klatret Kilimanjaro.

– At løypa er merket gjør at også mange turister finner fram til den, og når jeg går den synes jeg at jeg møter halvparten utlendinger og halvparten nordmenn og det er flott, sier Torseter.

Spektakulært

Sammen med søsteren Turid Kashio fra Bangkok, Anne Sofie Sandnes, Ragni Mallaug Kolstad og Astrid Jensen gleder hun seg til å gå den populære turen.

– Det er stor stas å være her, det er nesten 17. - mai stemning, ler Astrid Jensen. Og som halvt øksnesværing kjenner hun litt ekstra på stoltheten. En selfie sammen med turikonet Lars Monsen har hun også sikret seg.

Torsdag var turforholdene helt perfekte. Og bildene av vesterålsnatur har vakt begeistring over den ganske land.

– Når vi så på tv i går, så ser det enda mer spektakulært ut enn når man går ruta. Naturen er enda villere og vakrere når man ser den i tv-ruta!

– Fantastisk vesterålsreklame

I turfølget er også en trio ordførere, Karianne Bråthen fra Øksnes, Tove Mette Bjørkmo fra Sortland og Siv Dagny Aasvik fra Hadsel. De har trent siden i våres og gleder seg til å gå.

– Jeg observerte i går at Monsen ikke går så fort, han har mer fokus på å nyte naturen og gå for å kunne gå lenge. Jeg har sans for den måten å gå i naturen på, sier Bjørkmo.

Ordførertrioen er omforent i at Lars Monsen- minutt for minutt er Vesterålsreklame som er gull verdt.

– Javisst, dette er gull. Både reiselivsmessig, men også det aspektet at vi som bor her kan sette pris på den fantastiske naturen vi har, og bruke den, sier Bjørkmo.

Honnør til de frivillige

Øksnes-ordføreren sitt hjerte banker litt ekstra når Monsen roser landskapet, og beint frem sier at vesterålinger er et bortskjemt folkeslag. Tenk å kunne gå rett ut døra, også ut i den naturen!

– Det at fjell og hav går i ett, det er den store forskjellen fra Hardangervidda og hit. At vi som er ordførere kan være litt forbilder synes jeg er fint. Og det er veldig hyggelig å gå tur, sier Karianne Bråthen, som legger til at Vesterålen Turlag og alle de frivillige som stiller opp fortjener mye ros.

– All honnør til alle de som er med og bidrar til at dette er blitt et fantastisk opplegg, sier hun.

– Som å komme hjem

Programleder for Sommeråpent, Jenny Skavlan, som er født på sykehuset i Mosjøen i Vefsen kommune, føler seg litt som en nordlening og får følelsen av å komme hjem når hun er her. Etter gårdagens etappe er beina fortsatt i god stand, hun har beinstyrke etter både sykling og turer.

– Det kjennes litt når jeg bøyer på lårene, men fortsatt går det fint. De sier at det er tredagerssmellen man får etter noe slikt, så jeg går enda og venter på den. Jeg har en dag igjen før den slår inn, ler hun.

Skavlan tilføyer at gårdagens etappe var en fantastisk opplevelse.

– Det var helt utrolig. Og jeg har aldri før vært på tur sammen med så mange. Jeg er litt nordlending selv og synes det er utrolig lett å komme i kontakt med folk her, fordi de er så rause og reale, sier hun.

Også på dagens etappe, som er på 5 kilometer, sørger frivillige fra DNT for å bære batterier til kamera-crewet fra NRK. Røde kors stiller opp med mannskaper langs løypa, og også to leger er med for å ivareta sikkerheten.