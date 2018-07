Vant VM i Fiskekassekasting

Øksnes

Lørdag var siste dag i forbindelse med årets utgave av Havnedagan i Øksnes. Programmet var fullstappet og inneholdt både vannsport, marked og ikke minst det som kanskje var høydepunktet for mange, VM i Fiskekassekasting.

Vinnerne denne gangen var Simon Evensen og Sølvi Beate Olsen, blant 30 deltakere til sammen i herre og kvinneklassen.

Førstnevnte, er sønn av rekordholder Bernt-Tore Evensen som innehar en rekke rekorder og VM-titler fra nittitallet. I så måte kan man si at eplet ikke har falt langt fra stammen.

Vil slå farens rekord

14 år gamle Evensen vant konkurransen i herreklassen med et kast på 15 meter.

– Jeg har vært med på dette en gang før for to år siden. Vi lånte en fiskekasse noen timer før konkurransen i dag, og jeg fikk prøve fem-seks kast før konkurransen tok til, sier unggutten til VOL.

Farens rekord, på 22 meter, håper han å slå en gang i fremtiden.

– Pappa har lært meg den beste teknikken for å få det beste kastet. Neste år kommer jeg tilbake for å vinne og i alle fall sette ny personlig rekord. På litt lengre sikt er også målet å slå pappas rekord, sier Evensen.

En del av historien

Leder i styret for Havnedagan, Freddy Evensen, forteller at VM i fiskekasse-kasting ikke bare er reinspikka underholdning, men at aktiviteten også har en viss historisk forankring.

– Myre havn er jo en havn som etter hvert er ganske kjent for at vi leverer når det gjelder fisk. Fiskekassene er en liten del av den maritime historien her og ble til og til og med brukt som våpen da det tidvis gikk en kule varmt på kaia. Derfor har det vært naturlig å arrangere en konkurranse for hvem som kan hive kassene lengst, sier han.

Ville skape fest

Evensen er for øvrig godt fornøyd med årets utgave av Havnedagan.

– Vi håper at det ble en folkefest, slik at forløperen Øksnesdagan kan gjenoppstå i ny drakt, med spennende program og enda større artister. Denne utgaven var en test. Vi har sett at interessen for å delta har vært bra. Etter hvert skal vi evaluere og se hva vi kan gjøre annerledes og hva vi skal arbeide videre med, sier han.

Skal bli enda spenstigere

NRK-sendingene fra Nyksund i forbindelse med Monsen-minutt for minutt, var en del av Havnedagan. Evensen sier at styret var noe optimistiske med tanke på hvor mye folk som tok turen for å se konserten med Maria Solheim og Kajander, men det er noe vi må lære av.

– Vi fikk udelt positiv tilbakemelding fra de som var i konsertområde, men neste år må vi nok finne på noe mer spenstig for å dra folk ut av husene, slår Kai Freddy Evensen fast.