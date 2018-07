Øksnes

De norske kvinne- og herrelandslagene i volleyball, har den siste uka vært travelt opptatt med landslagssamling i Øksilhallen, noe de skal være en hel uke til. De andre øksnesværingene som er med på samlingen i tillegg til Marianne Steen Knudsen, er søstera Ragni, Cecilie Woie og Charlotte Hansen. I tillegg er Lisa Walle fra Sortland med. På herrelaget er det også et Øksnes-innslag, nemlig Erling Isaksen.

Trener fem timer daglig

Selv om det har blitt tid til litt hyggelige utenomsportslige aktiviteter i løpet av samlingen, understreker Steen Knudsen at det stort sett er hard jobbing flere timer om dagen.

– Vi har en økt hver morgen, i tillegg til en kveldsøkt. Morgenøkten består av styrke med ball, mens kveldsøkten inkluderer andre treningsformer. Vi trener rundt fem timer per dag, i tillegg til videomøte, forteller hun, og legger til at de også tok seg tid til å gå Dronningruta i forbindelse med NRK og Monsen-besøket tidligere i uken.

Intern landskamp

Søndag var det sågar en intern landskamp i Øksilhallen, der både kvinnelaget og herrelaget var i aksjon, i to separate kamper.

– Alle femten som er med på samlingen ble fordelt på to lag, der vi rullerte på hvem som spilte på de ulike lagene. Selv om det er en intern treningskamp, var det artig å spille. For oss er det også en måte å gi litt tilbake til lokalsamfunnet og de som ellers har bidratt til at vi kan være her og gjennomføre samlingen. Selv om det er strålende vær, synes jeg at oppmøte var bra, og det var veldig kjekt å spille med så mye kjente på tribunene, sier Steen Knudsen.

– Ekstra kjekt

Å være på landslagssamling i lag med fire andre jenter som opprinnelig er fra samme klubb, synes Førde-spilleren er stas.

– Det er ekstra kjekt, selv om aldersforskjellen er ganske stor mellom meg og de yngste spillerne. Jeg synes at det er ekstra gøy å trene og spille på hjemplassen. Det gir ekstra energi, sier Marianne Steen Knudsen.

Det norske kvinnelandslaget har en travel sensommer og høst foran seg. Et stykke ut i august er det treningskamp mot Island, før det blir alvor i forbindelse med EM-kvalifiseringskamper mot Ukraina og Montenegro. Av de 15 som deltar på treningssamlingen i Øksnes, skal det etter hvert stå 12 igjen som får spille de nevnte landskampene.