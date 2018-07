Hete og gjenglemte paraplyer

Øksnes

Vesterålen har de siste dagene vist seg fra sin beste side med en sjelden varme, noe som publikum og artister fikk merke til fulle. Og med en slik ramme fant de to tonen på en utmerket måte og holdt slik sett, varmen ved like. Bøjenta Julie har gjennom sin karriere og plateutgivelser vist at hun er en solid artist som står på egne ben. For mange i Vesterålen er hun godt kjent og høyt skattet.

Det samme kan sies om harstadjenta Sigrun, selv om hun er en relativt ny erfaring for undertegnede. Med sine 3 plateutgivelser viser hun noe av det samme som Julie. Etter en tids bekjentskap mellom dem og med et ønske om å kunne gjøre noe sammen, var det duket for en konsertopplevelse av det vare og smygende formatet.

Tonen ble slått an med «Nordfolket» og viste umiddelbart at dette var en svært god kombinasjon. De to gikk lekende lett inn i hverandres låtmateriale og stemmene komplementerte hverandre på en slik måte at det ikke var lett å høre hvem som sang hva. Likhetene var på denne konserten større enn forskjellene. Ut fra kjennskapen med Julie er det bare å konstatere at hun har en stemme som har modnet og hun leverer med stor overbevisning. En overbevisning som for øvrig disse to delte likt mellom seg. Ikke til disfavør for Per Nic Gundersen, men Julie sin «Dans Me Mæ» fungerte utmerket med Sigrun som duett-partner.

Det personlige preget fra artistenes musikk og tekst ble formidlet på en slik måte at man får følelsen av at det er kun deg de synger til. Direkte, ektefølt og varsomt. Singer-songwriter-tradisjonen har fostret svært mange storheter opp gjennom tidene og disse to er et lokalt og svært velfungerende eksempel på at denne tradisjonen videreføres.

Gitaren til Sigrun og pianoet til Julie skapte en lett og åpen ramme på fremføringen og lot oss høre hjertet på utsiden. De utrykte også et ønske om å synge hverandre god, noe de må sies å ha oppnådd med bravur. Sigrunn sin «Gjenglemte Paraplyer» viste også noe av låtskrivingens finurlige viderverdighet. Når en enkelt detalj blir til musikk, så skal vi andre takke for at noen kan og vil formidle nettopp det.

Skulle man driste seg til å etterlyse noe mer, ville undertegnede gjerne hatt Sigrun sin livsbejaende «Dagan i Fingertuppan» i fullformat med stort band, utendørskonsert og masse folk. For det er nettopp en slik låt.

Konserten ble avsluttet og publikum takket taktfast. Noen takket sikkert også for den brisen som de ble møtt av da de kom ut og som muligens tok temperaturen til under 30 grader. Men opplevelsen Sigrun og Julie gav oss, ville nok ha varmet godt selv på en hustrig januardag.