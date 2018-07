Måtte evakuere Primex på grunn av gasslekkasje

Øksnes

Gasslekkasjen hos Primex skjedde mandag, like før produksjonen i filetfabrikken skulle starte opp.

Primex har i sommer hatt stans i noen uker, for å gjøre ferdig noen justeringer i den nye fabrikken som krevde en stans. Mandag startet produksjonen opp igjen, men det først etter ei evakuering.

– Vi har hatt en liten gasslekkasje på CO2-anlegget vår. Vi har rutine på at vi skal evakuere bygget når vi får lekkasje, slik at vi på grunn av hendelsen hadde noen timer stopp på morgenen, sier administrerende direktør Martin Rasmussen.

Må fylle opp igjen

Han tilføyer at det ikke var noen dramatikk i hendelsen, bare litt konsekvenser på drifta.

– Nå må vi bare fylle på med mer CO2. At det ble noen timer stopp på morgenen er fordi alt skal evakueres, og i etterkant må vi få i gang fryseriene igjen, og det tar litt tid, sier Rasmussen.

CO2-gass er ikke like farlig som andre giftige gasser, som karbonmonoksid, cyanid og hydrogensulfid. Men stiger CO2-konsentrasjonen i lufta til over fem prosent, stanser etter hvert respirasjonen.

Sjefsforsker i SINTEF Petroleumsforskning, Erik Lindberg forklarer til Teknisk Ukeblad, at det blir som å være under vann, med unntak av at du fremdeles tar opp oksygen.

CO2 er luktfritt, og symptomer på inntak er at gassen etterlater seg en stikkende fornemmelse i brystet som varer i flere minutter.

Ferskest mulig inn i fabrikken

Etter at evakueringen var gjennomført og situasjonen under kontroll, var det igjen produksjon i det som er en av verdens mest moderne filetfabrikker.

– Vi startet opp produksjonen igjen mandag med torsk som vi produserer. Råvaren kommer fra Bjørnøya, sier Rasmussen.

Han tilføyer at det er blitt utført mye godt arbeid i ukene mens det var stans ved fabrikken, og at det nå er full fart fremover. Administrasjonsdelen i nyfabrikken blir bygget ferdig i løpet av sommeren. I tida framover er det viktige å optimalisere driften og å øke produksjonen gradvis.

– Det er gjort masse bra i sommer, nå er det bare å kjøre på videre. Det er masse fisk og full produksjon fremover. I dag har vi fisk fra Gunnar Klo, kombinert levende og fersk og det er en veldig god metode å gjøre det på, slik at vi får ferskest mulig fisk inn i fabrikken, sier han.