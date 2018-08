– Dette er et eksperiment som ikke har blitt gjort tidligere

Øksnes

– Årets utgave er spesiell. Ved å blande ungdommer og landslagsspillere fra både herre- og kvinnelandslaget, blir det en unik opplevelse som jeg ikke tror har blitt gjennomført andre steder tidligere, sier Hanne Steen i Øksil.

I tillegg 72 ungdommer i alderen fra 13 til 17 år, og 40 volleyballspillere, er det også rundt 50 frivillige som er engasjert i arbeidet.

– Dette er et eksperiment, men vi tror at det er en fin måte å gjør det på. Tenk for en ressurs det er for ungdommene å ha tilgang på så mye ekspertise og kompetanse, forteller Steen.

For det er nettopp landsagsspillerne, som inkluderer hele seks personer fra Vesterålen, som i hovedsak skal skal fungere som instruktører under campen.

– Spillerne blir delt inn i grupper etter alder og ferdigheter, og så har vi fordelt landslagsspillerne på disse gruppene. Det blir også interne kamper mellom gruppene på treningene, opplyser Steen.

Ifølge Steen er det ekstra stas for Øksil som klubb at de klarer å få til et såpass stort arrangement midt i sommerferien. Og ikke minst er det givende at fire av landslagsspillerne på samlingen, kommer fra arrangørklubben.

– Det viser bare at det er mulig å komme fra Øksnes og bli best i Norge