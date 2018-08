Ligger foreløpig på tredjeplass

Øksnes

Avstemningen foregår på nettsiden turrute.no og er i regi av landets fylkeskommuner og Gjensidigestiftelsen, med faglig støtte fra blant annet Friluftsrådenes Landsforening, DNT og Miljødirektoratet.

Natur og kultur: Dronningruta kan bli «Norges beste turrute» Dronningruta i Øksnes kommune er med i konkurransen om å bli kåret til «Norges beste turrute». I løpet av fire uker i sommer gikk over 5.000 personer ruta som er oppkalt etter Dronning Sonja. Nå ventes det at 20.000 personer vil gå ruta i sommer.

Foreløpig ligger Dronningruta på tredjeplass i avstemningen, med 812 stemmer. Flest stemmer har Malvikstien i Trøndelag med 1832, mens Madonnastien i Buskerud ligger som nummer to med 1190 stemmer. Avstemningen i konkurransen går frem til utgangen av måneden.

I beskrivelsen av Dronningruta, heter det blant annet at: Dronningruta er en merket turløype mellom de historiske fiskeværene Nyksund og Stø i vakre Vesterålen. Løypen er en rundtur som snirkler seg langs kysten, den hvite sandstranden Skipssanden og over fjelltopper i 400 meters høyde med fantastisk utsikt over Atlanterhavet. Vesterålen har over 150 merkede vandreturer.

Dronningruta er for øvrig 15 km lang og tar mellom 5-8 timer fra start til slutt. Vandreturen ble oppkalt etter Hennes Majestet Dronning Sonja, som gikk turen første gang i 1994.