Stiller med fartøy og ROV i to døgn

Øksnes

Både bedrifter og privatpersoner har fått forespørsel fra de private initiativtakerne om å bidra til minnefondet til Truls Henrik Johansen (23). Fondet som går til søk etter den savnede, er nå oppe i over 860.000 kroner.

Stefar til savnede, Morten Nilsen, opplyser til VOL at søket kommer til å bli gjennopptatt.

– Vi kan ikke gi oss, og vi har spilt inn til politiet også og bedt de om å komme på banen. Både gjennom media og gjennom vår bistandsadvokat. Der er moment som er kommet inn, blant annet disse markeringene som vi mener det må bygges videre på. Vi holder på med å jobbe for å komme i gang igjen, sier Nilsen.

Søk i to døgn

Holmøy Maritime AS er administrasjonsselskapet i rederiet Prestfjord AS, og stiller nå med både mannskap, undervannsrobot (ROV) og fartøy for å bidra til søket.

– Vi ønsker å gi vårt bidrag til letingen i form av tjenesteyting og da ved å stille med MS «Storøy» og ROV i to døgn, med et mannskap på to personer. Dette med forutsetning at det blir arrangert et organisert søk med koordinatbeskrivelse, skriver daglig leder Knut Roald Holmøy i en epost til innsamlingsaksjonen.

– Vi beklager på det sterkeste det som har skjedd, og våre tanker går til de pårørende, skriver Holmøy.