– Vi håper dette ikke vil føre til forsinkelser i byggeprosessen

Øksnes

Bengt Stian Nilsen ved teknisk, gav formannskapet ei nøktern orientering om byggeprosjektet.

– Spørsmålet er om det går på skinner. Det er slik i alle byggeprosjekt at det går litt sikksakk, men vi tror vi styrer mot målet. Akkurat nå har vi tre utfordringer som ikke er løst, men vi regner med å ha dem løst innen rimelig grei tid, sier Nilsen.

De tre utfordringene er takkonstruksjon, å klargjøre skoleområdet til skolestart om ei uke, i tillegg til Arbeidstilsynets manglende godkjenning.

– Når det gjelder takkonstruksjon må vi søke dispensasjon for å ha flatt tak på modulene. Det er en prosess vi skal i gang med nå, og vi gjør noen grep når vi kommer i gang med bygginga. Vi håper og tror at det ikke medfører særlig forsinkelser. Vi håper vi skal få bruke flatt tak på modulene som forutsatt, sier han.

Må dokumentere nok plass

Arbeidstilsynet har sendt skriv til kommunen der de påpeker at igangsettelse av byggearbeidene ikke kan skje før kommunen har fått Arbeidstilsynet sin godkjenning.

– De trenger en nærmere avklaring på noen punkt, og de ønsker endring i bygget. Vi må svare på hvor mange som skal jobbe i bygget, og om der er en økning i antallet personer som skal jobbe her. Vi må gjøre rede for at der er nok plass i de eksisterende personalrommene med økning av ansatte, sier Nilsen.

Dokumentasjonen skal vise at der tilstrekkelig areal per arbeidsstasjon ved felleskontor på lærerarbeidsplasser. Det vises til krav om 6 kvadratmeter per arbeidsstasjon. Kommunen må også dokumentere at der er planlagt solavskjerming av bygget.

– Arbeidstilsynet krever et handikaptoalett til i bygget, der finnes et slikt toalett for elever men de krever et eget slikt for ansatte. Nye tegninger er allerede gjort, og vi regner med å få dette godkjent, sier Nilsen.

Skoleområdet må klargjøres og gis en bedre og tryggere adkomst.

– Vi skal se om vi klarer å få plassert ut et av lekehusene som er fjernet, slik at vi har noe i perioden fram til modulene er ferdig. Vi går til innkjøp av lekeapparater som vi skal få levert og montert, sier han.

Oktober-november

– Det spørsmålet vi møter oftest, er når er prosjektet ferdig, går det an å si noe om det? spurte Jørn Martinussen (V).

– Vi har kontrakt med dato om overlevering av bygget i månedsskiftet oktober-november, per i dag er det ikke forsinket. Selv om det ikke er lenge til alt skal være ferdig, er det ennå tidlig i prosjektet og modulene er i produksjon. Det kan oppstå ting som vi ikke ved om som kan medføre forsinkelser, sier Bengt Stian Nilsen.

Ken Ivan Reinholdtsen (Frp) stilte spørsmål ved om det vil bli en annen pris på prosjektet om man må bruke saltak.

– Jeg synes det er beklagelig at det er satt i gang, jeg skjønner vi har hastverk men når ikke alle ting er klargjort kan det bli et mye dyrere bygg om vi ikke får ha flatt tak, sier han.

Nilsen svarte at et saltak vil bli en ekstra kostnad, men havner allikevel innenfor den økonomiske rammen. Blant anbyderne i prosjektet var takkonstruksjon valgfritt, og en av dem hadde et tilbud som var dyrere og med saltak.

– Vi hadde ikke anledning til å velge de fordi de hadde valgt saltak. Tanken var å sette opp et billig bygg, og sette det opp så rimelig som mulig. Vi kunne ikke valgt de som hadde mer og bedre enn det vi hadde forespurt. Men vi håper altså vi ender opp med flatt tak, sier Nilsen.

Hvorvidt taket blir saltak eller flatt vet man ikke ennå, ei heller prisen.

Litt utfordringer de første ukene

– Modulene produseres nå og er under produksjon. Vi får ikke starten arbeidene på byggeplassen før byggetillatelsen er kommet fra Arbeidstilsynet. I utgangspunktet kan vi ikke starte gravearbeidet heller, før den er i orden. Vi håper det går ganske kjapt å få den endelige tillatelsen fra Arbeidstilsynet, sier Nilsen.

Han tilføyer at slik byggetillatelsen står nå, er den godkjent bare med forbehold.

– Vi får svart Arbeidstilsynet antageligvis i dag eller senest i morgen. Vi kan ikke si at dette ikke gir forsinkelser, men slik det ser ut nå, håper og tror vi at dette ikke vil medføre noen forsinkelse. Og at vi får svar kjapt tilbake fra Arbeidstilsynet med endelig tillatelse til å gå i gang, sier Nilsen.

Han sier videre at det aldri er noe artig med forsinkelser, og at man er glade for at det ser ut til at man klarer å unngå dette. Kommunen har frist til 31. august med å svare Arbeidstilsynet.

– Det er bra for skolen at de kommer så tidlig som mulig inn i lokalene. De får litt utfordringer de første ukene av skoleåret og må improvisere litt. Men jeg tror de løser det på en god måte, sier Nilsen.