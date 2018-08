– Vil ikke på noen måte gå med på å akseptere denne utgiften

Øksnes

Bakgrunnen for saken er en disputt mellom ordfører Karianne Bråthen og John Danielsen. Sp-politikeren og havnesjefen har i den forbindelse innhentet juridisk bistand, og har sendt inn krav til kommunen om dekning av denne utgiften som han har hatt i forbindelse med saken. Regninga er på 3.375 kroner.

– Skapte debatt

Saken skapte mye diskusjon i formannskapet.

Yngve Hansen var tindrende klar på at det var snakk om en prinsipiell sak, der det viktigste prinsippet i forvaltning er at sakene skal løses på lavest mulig nivå.

– Det er et prinsipp vi skal ha i alle sammenhenger, og det er min rettesnor. Her er det søkt om juridisk bistand før partene har møttes og prøvd å komme til enighet. Det er noe annet enn om man hadde møttes, og er uenige, og deretter har søkt juridisk bistand. Men det er ikke det som har skjedd, sier Yngve Hansen.

– Det gjør at jeg ikke på noen som helst måte kan få med på å dekke en slik utgift. Da legger vi oss på et nivå, der det hver gang blir en uenighet der en kan trekke i retning at man føler seg krenket, kan man umiddelbart kreve juridisk hjelp, sier han.

Hansen viste til at da partene møttes og ordføreren var ydmyk og sier hun skal beklage fra talerstolen, ville det ikke vært nødvendig med advokathjelp.

– Min holdning er helt klart at vi avviser kravet, sier han.

– Informasjon jeg sitter med i saken griper mye dypere enn formannskapet vet og det er relevant med informasjon, sier Johnny Rinde Johansen. Møtet ble deretter lukket.

Unntatt offentlighet

Formannskapet skulle vurdere kravet knyttet til utgiftsdekning til advokat.

– Regninga gjelder juridisk bistand i forbindelse med denne saker. Har ordføreren hatt noen juridisk samtale i forbindelse med denne saken? Og hva er tilrådningen, spurte ken Ivan Reinholdtsen (Frp).

– Jeg vet at ordfører har lurt på hvordan saka skal behandles. Tilrådningen er at den må legges fram til politisk vurdering, vi har advokat i KS der vi er medlemmer, sier rådmann Elise Gustavsen.

Prinsippsak

Flere forslag til vedtak ble lagt frem i sakens anledning. En av dem som gjorde det, var Jørn Martinussen.

– Dette er en prinsipiell sak, der Øksnes kommune avviser krav om dekning til advokatregning, fordi vi mener det er uriktig juridiske regninger til folkevalgte for et politisk organ, med mindre kommunestyret som øverste organ ønsker en avklaring.

Johnny Rinde Johansen bad om et gruppemøte. Opposisjonen kom tilbake med et annet forslag.

– Jeg mener dette er ei prinsipiell sak, som ikke burde vært vektlagt noe godtgjørelsesreglement. Jeg har ikke lagt merke til det som står i forhold til at det er formannskapet som skal ta en endelig avgjørelse i dette, sier Ken Ivan Reinholdtsen.

Høyre, Frp og Sp la fram sitt forlag til vedtak: «Saken er av spesiell karakter og dekkes ikke av godtgjørelsesreglement og faktura for juridisk bistand dekkes.»

Mindretallsanke

Jørn Martinussen sitt forslag ble vedtatt med fire mot tre stemmer, Høyre, Frp og Sp stemte imot.

Ken Ivan Reinholdtsen stilte spørsmål om det var mulig å gjøre en mindretallsanke til kommunestyret, da han var usikker på hva han kan og ikke kan gjøre.

– I saker der formannskapet harmyndighet til å avgjøre, kan et mindretall forlange saken framlagt kommunestyret. Krav om anke må fremsettes før møtets slutt og protokolleres, sier Johnny Rinde Johansen.

Dermed ble det tolket dithen at saken kan ankes, og Ken Ivan Reinholdtsen benyttet muligheten til det. Saka kommer dermed opp i kommunestyremøte 27. august.

Har anledning til å uttale seg

Rådmann Elise Gustavsen sier KS har slått fast at saken er en prinsipiell avgjørelse som må tas politisk.

– De sier saker som er uklare, må behandles politisk. Det er en prinsipiell sak, vi skal ikke behandle innholdet i saken. Det er et krav som er rettet mot oss som vi ikke helt vet hva vi skal gjøre med, sier hun.

– KS sier du kan stille deg faglig eller politisk uenig med motparten, det er normalt ikke tilstrekkelig for at man blir inhabil. At man har et engasjement i en sak, er ikke nok til at noen blir inhabil. Man har anledning til å uttale seg i media uten at man blir inhabil, sier Gustavsen.