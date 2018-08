Ikke grunnlag for videre varetektsfengsling

Øksnes

Den siktede som sitter i varetekt vil bli løslatt i dag. Politiet anser at det ikke lengre foreligger bevisforspillelsesfare og vil ikke be om forlenget varetekt.

– Siktelsene i saken opprettholdes og den taktiske og tekniske etterforskningen fortsettes med full styrke, sier Kay Rønning-Nyvold, politiadvokat, Nordland politidistrikt i en pressemelding.

Til VOL sier Rønning-Nyvold at det ikke er noe poeng å holde en person fengslet uten en god grunn.

– Vi vurderer det slik det ikke er grunnlag for bevisforspillelse, og da er det ikke noe poeng i at den siktede må fortsette å sitte i fengsel når det ikke finnes noe grunnlag der, sier han.

På spørsmål om hvor etterforskningen står per i dag, sier han at det har kommet et godt stykke på vei.

– Det er gjort en god del, men det gjenstår fortsatt en del taktisk og tekniske undersøkelser, slår Rønning-Nyvold fast.